SENZACIJA! Nejmar se vraća u Evropu, stiže u Seriju A i to u redove velikana

NE uspeva Nejmar da pronađe formu iz Barselone, a sada, u 33. godini pokušaće da zablista u italijanskoj Seriji A.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon rekordnog transfera u PSŽ 2017. godine za 222 miliona evra, dominirao je francuskim fudbalom osvojivši Ligue 1 i igrajući u finalu Lige šampioma 2020. godine.

Međutim, 2023. godine prešao je u Saudijsku Arabiju, da bi se početkom 2024. vratio u Santos. Iako ga povrede povremeno muče, sve više se spominje njegov povratak u Evropu, a Napoli je među glavnim kandidatima.

Prema pisanju "Gazete", Nejmarov dolazak u Napoli ne bi bio samo sportski, već i marketinški udarac, jer bi pojačao popularnost kluba, dok Napoli, aktuelni prvak Serije A, traži zvučno pojačanje.

Takav transfer sigurno bi izazvao pravu ludnicu među jednim od najstrastvenijih navijača u Evropi.

