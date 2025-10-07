ANSU FATI PONOVO IZGLEDA FANTASTIČNO NA TERENU! Nekadašnja velika nada Barselone oborila istorijski rekord francuskog šampionata
Nekadašnja velika nada Barselone, Ansu Fati, od kako je letos pojačao Monako ponovo je fudbalski "procvetao.
On je oborio i rekord star 77 godina u tamošnjem prvenstvu.
Statistički gledano, Fatijev početak sezone je impresivan. Postigao je pet golova u svega 126 minuta igre, što je najbrže postignutih pet golova u Ligi 1 od 1948. godine, nadmašivši rekord Joana Audela iz Valansjena. Prosečno, Fati postiže gol na svakih 42 minuta.
