FUDBAL VIŠE NIKADA NEĆE BITI ISTI! UEFA donela odluku koja menja sve iz korena
ISTORIJSKA promena!
Fudbalski klubovi u Evropi poslednjih godina pokušavaju da dođu do novih svežih prihoda, a jedan od njih su igranje utakmica van Evrope, pre svega u Aziji i SAD-u.
Lige su do sada odolevale da ne prave zvanične utakmice na neutralnim terenima, u NBA stilu, ali i to će se promeniti.
UEFA je dala zeleno svetlo da jedna utakmica Primere i jedna utakmica Serije A se igraju van Španije i Italije.
Viljareal i Barselona će svoj meč igrati u Majamiju, dok će Milan i Komo svoj meče italijanskog šampionata igrati u Pertu u Australiji.
