Fudbal

FUDBAL VIŠE NIKADA NEĆE BITI ISTI! UEFA donela odluku koja menja sve iz korena

Новости онлине

07. 10. 2025. u 11:48

ISTORIJSKA promena!

ФУДБАЛ ВИШЕ НИКАДА НЕЋЕ БИТИ ИСТИ! УЕФА донела одлуку која мења све из корена

EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

Fudbalski klubovi u Evropi poslednjih godina pokušavaju da dođu do novih svežih prihoda, a jedan od njih su igranje utakmica van Evrope, pre svega u Aziji i SAD-u.

Lige su do sada odolevale da ne prave zvanične utakmice na neutralnim terenima, u NBA stilu, ali i to će se promeniti.

UEFA je dala zeleno svetlo da jedna utakmica Primere i jedna utakmica Serije A se igraju van Španije i Italije.

Viljareal i Barselona će svoj meč igrati u Majamiju, dok će Milan i Komo svoj meče italijanskog šampionata igrati u Pertu u Australiji.

