KAKAV "VEČITI DERBI" Zvezda slavila i to sa igračem manje
Kadetska selekcija Crvene zvezde je savladala ekipu Partizana rezultatom 1:0 u okviru devetog kola nacionalnog prvenstva. Jedini strelac u timu koji sa klupe predvodi Aleksandar Linta bio je Dragan Anokić.
Izabranici iskusnog stratega Aleksandra Linte su od samog starta utakmice nametnuli napadački ritam i vršili pritisak na zadnju liniju večitog rivala.
Takav pristup je doprineo crveno-beli dođu do vođstva već u šestom minutu susreta. Strika se nakon nekoliko efektnih driblinga oslobodio svog čuvara na levom boku i pokušao da proigra Đajića u kaznenom prostoru. Defanzivci Partizana su reagovali i izbacili loptu iz šesnaesterca, ali pravo u noge kapitena Anokića, koji nije oklevao, već je snažnim udarcem sa ivice kaznenog prostora savladao golmana gostiju.
Do kraja prvog poluvremena tempo igre je blago opao. Viđeno je nekoliko polušansi i šuteva sa distance na obe strane, a crveno-beli kadeti su na odmor otišli sa zasluženom prednošću.
Drugo poluvreme je donelo pravu sliku večitog derbija – mnogo borbe, čvrstih duela i trke na sredini terena Omladinske škole Crvene zvezde, ali bez većih šansi. Ipak, nekoliko puta se istakao Tamburić sa sjajnim intervencijama. U 70. minutu viđena je prva ozbiljnija prilika u nastavku.
Kikić je primio loptu na sredini terena, a zatim se jednim prelepim okretom oslobodio čuvara. Povukao je loptu kroz sredinu i odlučio se na udarac sa više od 25 metara, ali je lopta prošla tik pored leve stative gola večitog rivala.
Samo deset minuta kasnije, kadeti Zvezde su ponovo pripretili. Tamburić je ispucao loptu sa svoje polovine, a ona je stigla do Kikića, koji je krenuo u prodor po desnoj strani i uputio centaršut u kazneni prostor. Lopta se odbila od defanzivca protivnika pravo u noge Stojanovića, koji je pri prijemu šutirao iz prve, ali iznad gola.
Neposredno pred kraj meča, zbog drugog žutog kartona, glavni arbitar je iz igre isključio Uroša Kikića.
U drugom minutu nadoknade sudija je pokazao na belu tačku i dosudio penal za večitog rivala. Odgovornost je preuzeo Milvud, ali je poslao loptu visoko iznad gola. Do kraja meča nije bilo promene rezultata, pa su Zvezdini biseri zasluženo slavili u večitom derbiju i upisali nova tri boda.
