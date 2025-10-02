VELEOBRT! Dušan Vlahović i zaokret kakav niko nije očekivao

SAGA oko Srbina i "stare dame" se nastavlja!

U jednom trenutku delovalo je da je ljubav između Juventusa i Dušana Vlahovića pukla i da je samo pitanje vremena kada će srpski napadač napustiti Torino.

Međutim, prostora za pomirenje ima, tvrdi jedan od direktora "stare dame" Đorđo Kjelini, koji je za "Prime Video" otkrio planove kluba:

- Ništa nije nemoguće. Razgovaraćemo sa njim ponovo. Imao je dva dobra meseca i trenirao vredno, kao i uvek. Videćemo šta će se desiti – poručio je Kjelini, praktično nagoveštavajući da će Juventus Vlahoviću uskoro ponuditi novi ugovor.

Podsećanja radi, Vlahović trenutno zarađuje 12 miliona evra po sezoni, a ugovor mu ističe narednog leta.

Zbog toga će Juventus u zimskom prelaznom roku morati da odluči – ili da ga proda, ili da ga veže novim ugovorom.

Ono što sigurno ne žele jeste da srpski golgeter ode besplatno sledeće godine.

