DOSAD NEZABELEŽENO! Evo šta je FIFA upravo odlučila o Srbija - Albanija, meču koji odlučuje o plasmanu na Svetsko prvenstvo!

Srbija i Albanija treba da igraju "meč odluke" u našoj grupi kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu, a pred taj duel svetska kuća fudbala donela je nesvakidašnju odluku.

FOTO: M. Vukadinović

U saopštenju Fudbalskog saveza Srbije se navodi sledeće:

"Predstojeći duel kvalifikacija za Svetsko prvenstvo između reprezentacija Srbije i Albanije na stadionu „Dubočica” u Leskovcu 11. oktobra, od strane svih nadležnih institucija – FIFA, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Fudbalskog saveza Srbije – proglašena je utakmicom najvišeg bezbednosnog rizika.

Sa ciljem da se obezbedi maksimalna sigurnost svih učesnika i gledalaca, FIFA je donela odluku da, specijalno za ovu priliku, u Leskovac uputi čak dva oficira za bezbednost. Njihovo prisustvo jasno potvrđuje značaj i ozbiljnost ovog susreta u bezbednosnom smislu, ali i dodatno naglašava obavezu svih aktera da se sport stavi u prvi plan.

Fudbalska javnost još uvek pamti da je prethodni duel ovih reprezentacija u Beogradu, oktobra 2014. godine, prekinut usled teških incidenata, što je ostavilo duboke posledice po naš nacionalni tim i srpski fudbal – kako rezultatski, tako i u finansijskom smislu. Upravo zato, imamo posebnu odgovornost da se taj scenario ne ponovi, već da se pokaže da Srbija ume i mora da bude domaćin velikog sportskog događaja u skladu sa najvišim međunarodnim standardima.

Dron sa zastavom tzv. "velike Albanije" koji je prekinuo meč Srbija - Albanija u Beogradu / FOTO: Tanjug/AP

Fudbalski savez Srbije, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, UEFA, FIFA i svim ostalim nadležnim organima, preduzima sve neophodne mere kako bi utakmica protekla u fer-plej atmosferi, bez incidenata i u duhu sporta", ističe se u saopštenju FSS-a.

Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

A Srbija, pred meč sa Albanijom, ne stoji dobro - i praktično je samo trijumf u o tom meču "vraća u igru" za plasman na šampionat planete. Eventualni poraz bi maltene tog dana zatvorio mundijalska vrata "orlovima", iako bi teoretske šanse za drugo mesto postojale (ako se u mečevima sa Andorom i Engleskom u gostima, a sa Letonijom kod kuće - skupi pet bodova više nego što će Albanci osvojiti na gostovanju Andori i u Tirani protiv Engleza.)

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 5 5 0 0 13:0 15 Albanija 5 2 2 1 5:3 8 Srbija 4 2 1 1 4:5 7 Letonija 4 1 1 2 2:5 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

