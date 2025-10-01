DOSAD NEZABELEŽENO! Evo šta je FIFA upravo odlučila o Srbija - Albanija, meču koji odlučuje o plasmanu na Svetsko prvenstvo!
Srbija i Albanija treba da igraju "meč odluke" u našoj grupi kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu, a pred taj duel svetska kuća fudbala donela je nesvakidašnju odluku.
U saopštenju Fudbalskog saveza Srbije se navodi sledeće:
"Predstojeći duel kvalifikacija za Svetsko prvenstvo između reprezentacija Srbije i Albanije na stadionu „Dubočica” u Leskovcu 11. oktobra, od strane svih nadležnih institucija – FIFA, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Fudbalskog saveza Srbije – proglašena je utakmicom najvišeg bezbednosnog rizika.
Sa ciljem da se obezbedi maksimalna sigurnost svih učesnika i gledalaca, FIFA je donela odluku da, specijalno za ovu priliku, u Leskovac uputi čak dva oficira za bezbednost. Njihovo prisustvo jasno potvrđuje značaj i ozbiljnost ovog susreta u bezbednosnom smislu, ali i dodatno naglašava obavezu svih aktera da se sport stavi u prvi plan.
Fudbalska javnost još uvek pamti da je prethodni duel ovih reprezentacija u Beogradu, oktobra 2014. godine, prekinut usled teških incidenata, što je ostavilo duboke posledice po naš nacionalni tim i srpski fudbal – kako rezultatski, tako i u finansijskom smislu. Upravo zato, imamo posebnu odgovornost da se taj scenario ne ponovi, već da se pokaže da Srbija ume i mora da bude domaćin velikog sportskog događaja u skladu sa najvišim međunarodnim standardima.
Fudbalski savez Srbije, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, UEFA, FIFA i svim ostalim nadležnim organima, preduzima sve neophodne mere kako bi utakmica protekla u fer-plej atmosferi, bez incidenata i u duhu sporta", ističe se u saopštenju FSS-a.
Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).
A Srbija, pred meč sa Albanijom, ne stoji dobro - i praktično je samo trijumf u o tom meču "vraća u igru" za plasman na šampionat planete. Eventualni poraz bi maltene tog dana zatvorio mundijalska vrata "orlovima", iako bi teoretske šanse za drugo mesto postojale (ako se u mečevima sa Andorom i Engleskom u gostima, a sa Letonijom kod kuće - skupi pet bodova više nego što će Albanci osvojiti na gostovanju Andori i u Tirani protiv Engleza.)
|Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
|Meč
|Pobeda
|Remi
|Poraz
|G. razl.
|Bod.
|Engleska
|5
|5
|0
|0
|13:0
|15
|Albanija
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|Srbija
|4
|2
|1
|1
|4:5
|7
|Letonija
|4
|1
|1
|2
|2:5
|4
|Andora
|4
|0
|0
|4
|0:8
|0
