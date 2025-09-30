ŠOK ZA ŠOKOM! Katastrofalne vesti za Srbiju pred meč sa Albanijom
POSLE ubedljivog poraza od Engleske krenule su da se ređaju loše stvari za reprezentaciju Srbije.
"Orlovi" će ključni meč protiv Albanaca igrati znatno oslabljeni, bez dvojice glavnih igrača, jednog u defanzivi, drugog u veznom redu. Naime, Nikola Milenković je dobio crveni karton protiv "Gordog Albiona", dok je drugi žuti karton dobio Lazar Samardžić, pa neće biti na raspolaganju Draganu Stojkoviću protiv Albanaca za meč u Leskovcu 11. oktobra.
I ne samo to, jutros je stigla katastrofalna informacija iz FIFA. Svetska fudbalska federacija ozvaničila je i odluku – Srbija i Albanija igraće 11. oktobra pred manjim brojem gledalaca u Leskovcu. Kako saznaje Sport klub, kapacitet tribina "Dubočice" biće umanjen za 20 odsto!
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Odluku je doneo Disciplinski komitet FIFA na sednici u Majamiju. Fudbalskom savezu Srbije, prema nezvaničnim informacijama, određena je i finansijska globa. Posle svega, više nego prihvatljiva sankcija za srpsku kuću fudbala. Istovremeno i obaveza, navedena u kazni, o jasnom planu suzbijanja potencijalnih problema u predstojećem meču sa Albanijom.
Praktično, na tribine će moći 6.500 gledalaca. U organizaciji meča sa Engleskom načinjeno je nekoliko propusta. Delegat, Čeh Emil Ubias, evidentirao je sve do poslednjeg detalja, zbog čega se ovih dana sve glasnije pominjala i potencijalno znatno drastičnija kazna, uslovno izbacivanje reprezentacije Srbije iz takmičenja u organizaciji FIFA.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Neredi na tribinama, neprihvatljivi simboli, neprikladna, homofobna i uvredljiva skandiranja, zvižduci himni Engleske, zatvoreni prolazi – svega je bilo na tribinama stadiona „Rajko Mitić“. I to prema izveštajima delegata i oficira za bezbednost.
Podsećanja radi, Srbija i Albanija igraće 11. oktobra na leskovačkom stadionu „Dubočica“. „Orlove“ tri dana kasnije očekuje gostovanje Andori.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
"IDIOTI, DOSTA JE"! Oglasio se predsednik UEFA pred meč Srbije i Albanije u Leskovcu
12. 09. 2025. u 09:23
PROBLEM ZA SRBIJU I PIKSIJA: Defanzivac se povredio!
24. 09. 2025. u 20:02
NISU BEZ RAZLOGA ELIMINISALI ZVEZDU: "Legende" osvojile bod na početku Lige šampiona, isto sanjaju i protiv silovitog Bajerna
JEDAN od manje zanimljivijih mečeva drugog kola Lige šampiona biće odigran na Kipru gde će debitant Pafos dočekati šestostrukog prvaka Evrope, Bajern iz Minhena (21.00).
30. 09. 2025. u 07:30
AMERI ZATEČENI! Nikola Jokić došao na konferenciju pred start NBA sezone, a pričao im o Pešiću, bratu, hramu, ko mu je neprijatelj u ekipi...
Nikola Jokić je prvi put otkako je za Srbiju igrao na Evrobasketu 2025 izašao pred američke novinare i... malo je reći da je ta konferencija za štampu Denver nagetsa pred početak NBA sezone bila zanimljiva.
29. 09. 2025. u 20:06
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)