ŠOK ZA ŠOKOM! Katastrofalne vesti za Srbiju pred meč sa Albanijom

POSLE ubedljivog poraza od Engleske krenule su da se ređaju loše stvari za reprezentaciju Srbije.

FOTO: M. Vukadinović

"Orlovi" će ključni meč protiv Albanaca igrati znatno oslabljeni, bez dvojice glavnih igrača, jednog u defanzivi, drugog u veznom redu. Naime, Nikola Milenković je dobio crveni karton protiv "Gordog Albiona", dok je drugi žuti karton dobio Lazar Samardžić, pa neće biti na raspolaganju Draganu Stojkoviću protiv Albanaca za meč u Leskovcu 11. oktobra.

I ne samo to, jutros je stigla katastrofalna informacija iz FIFA. Svetska fudbalska federacija ozvaničila je i odluku – Srbija i Albanija igraće 11. oktobra pred manjim brojem gledalaca u Leskovcu. Kako saznaje Sport klub, kapacitet tribina "Dubočice" biće umanjen za 20 odsto!

Odluku je doneo Disciplinski komitet FIFA na sednici u Majamiju. Fudbalskom savezu Srbije, prema nezvaničnim informacijama, određena je i finansijska globa. Posle svega, više nego prihvatljiva sankcija za srpsku kuću fudbala. Istovremeno i obaveza, navedena u kazni, o jasnom planu suzbijanja potencijalnih problema u predstojećem meču sa Albanijom.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Praktično, na tribine će moći 6.500 gledalaca. U organizaciji meča sa Engleskom načinjeno je nekoliko propusta. Delegat, Čeh Emil Ubias, evidentirao je sve do poslednjeg detalja, zbog čega se ovih dana sve glasnije pominjala i potencijalno znatno drastičnija kazna, uslovno izbacivanje reprezentacije Srbije iz takmičenja u organizaciji FIFA.

Neredi na tribinama, neprihvatljivi simboli, neprikladna, homofobna i uvredljiva skandiranja, zvižduci himni Engleske, zatvoreni prolazi – svega je bilo na tribinama stadiona „Rajko Mitić“. I to prema izveštajima delegata i oficira za bezbednost.

Podsećanja radi, Srbija i Albanija igraće 11. oktobra na leskovačkom stadionu „Dubočica“. „Orlove“ tri dana kasnije očekuje gostovanje Andori.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja