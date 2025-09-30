HRVAT ŽESTOKO NAPAO SRBINA! Evo zbog čega je Luka Modrić grmeo na Strahinju Pavlovića

MILAN je posle velike drame i borbe savladao Napoli.

Foto AP

Međutim, posle meča senj mnogo više priča o "sukobu" Luke Modrića i Strahinje Pavlovića.

Naime, hrvatski portal "Gol" ističe da je Pavlović "bio na udaru" Modrića jer je nekoliko puta vraćao loptu unazad i tako usporavao igru Milana, što je izbacilo iz takta kapitena reprezentacije Hrvatske.

- Modrić je ljutito reagovao gestikulirajući rukama nešto u stilu: Čoveče, prestani više - navodi se u tekstu Hrvata koji se pozivaju na italijanske medije, poručujući i da oni ističu da je Luka Modrić čitav meč tražio direktniju igru poput pravog vođe i da je to na kraju ostavilo tri boda na "San Siru" koji odlazi u istoriju.

FOTO: Tanjug/AP

Pavlović se navodno nije ljutio, svaki savet igrača kakav je Luka Modrić je zlata vredan za mladog igrača.

