TIKET dana.

Profimedia

Za danas je naš najuspešniji tipster Mr Black pripremio nekoliko predloga koje možete pogledati ukoliko ste član naše Premium grupe.

U pitanju je tiket od tri para koji donosi lepu ukupnu kvotu.

Pretplatom na Premium status dobijaćete svakodnevno tipove vrhunskih poznavalaca i tipstera koji imaju neverovatne procente uspešnosti.