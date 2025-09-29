TIKET DANA!
TIKET dana.
Za danas je naš najuspešniji tipster Mr Black pripremio nekoliko predloga koje možete pogledati ukoliko ste član naše Premium grupe.
U pitanju je tiket od tri para koji donosi lepu ukupnu kvotu.
Pretplatom na Premium status dobijaćete svakodnevno tipove vrhunskih poznavalaca i tipstera koji imaju neverovatne procente uspešnosti.
Ponedeljak
17.00 USM Alžir - El Bajad 1 (1.50)
19.00 Bešiktaš - Kodžaeli 1 (1.42)
21.00 Aruka - Porto 2 (1.34)
Ukupna kvota: 2.85
