SUPERLIGA SRBIJE U FUDBALU: Vojvodina samo sa bodom iz ovog vikenda stiže u Humsku na veliki jubilej Partizana (VIDEO)

27. 09. 2025. u 21:41

Fudbaleri Vojvodine i Železničara odigrali su nerešeno, 1:1, u meču 10. kola Superlige Srbije.

FOTO: A. Ilić

Vojvodina je ostala treća sa 18 bodova, dok je Železničar sedmi sa 13. 

Kvaku Karikari je u 28. minutu doveo goste iz Pančeva u vođstvo, dok je Lazar Ranđelović golom u 63. minutu doneo Novsađanima bod.

"Voša" u narednom kolu gostuje Partizanu, koji slavi 80. rođenan, dok će Železničar ugostiti TSC.
 

