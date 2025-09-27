PARTIZAN SE VRATIO NA VRH TABELE! Crno-beli u burnom meču pobedili OFK Beograd i prestigli Crvenu zvezdu (VIDEO)

Fudbaleri Partizana su u 10. kolu Superlige Srbije pobedili kao gosti, i to u Zaječaru, ekipu OFK Beograda sa 0:2, čime su, makar privremeno, na tabeli Superlige prestigli dosad vodeću Crvenu zvezdu koja u nedelju igra sa Radničkim iz Kragujevca.

FOTO: FK Partizan

Meč na istoku Srbije odigran je uz ljutnju kluba iz Humske što se čak tamo moralo na megdan klubu koji ima bliske veze sa Crvenom zvezdom, ali na kraju je bilo kako su crno-beli i priželjkivali: poraz u večitom derbiju je "arhiviran" novom prvenstvenom pobedom.

A evo kako je ekipa Srđana Blagojevića do nje i stigla:

Utakmica je počela inicijativom crno-belih, koji su preko Seka i Roganovića probali da priprete domaćinima, ali je to prvi konkretno učinio njihov saigrač Vukotić koji je u četvrtom minutu oštro šutirao, a golman "romantičara" Balša Popović bio na pravom mestu.

Odmah su uzvratili igrači trenera Sime Krunića - Diogo Bezera je hteo da centrira a umalo postigao gol, da bi na drugoj strani Demba Sek bio u šansi, a Popovićevo istrčavanje u sedmom minutu sprečilo promenu rezultata.

Stotinak sekundi kasnije Sek i Vukotić su odigrali "dupli pas" koji je bio izvrsno izveden, ali ne i šut desnokrilnog napadača crno-belih, pa je i posle te akcije ostalo 0:0.

Prvu pravu, veliku šansu za OFK Beograd stvorio je sjajnim dodavanjem Bezera, posle kiksa crno-belih na sredini terena. On je uposlio Enema, a ovaj iskosa s desne strane gađao dalji donji ugao gola crno-belih, i za malo bio neprecizan.

Na tu priliku nadovezala se stotinak sekundi kasnije i ona u 20. minutu, kada se Despotovski ubacio u napad "romantičara" i "za dlaku" zakasnio na ubačenu loptu koja je mogla da prevari Miloševića.

A onda - dosuđen penal za Partizan, koji nije izveden. Naime, Vanja Dragojević je 28. minutu, činilo se, iznudio jedanaesterac ubacivši se u sredinu napada crno-belih. Kretao se paralelno sa ivicom kaznenom prostora, a unutar njega, kada je došlo do kontakta sa Adom. Pad koji se desio, bio je dovoljan da arbitar David Matić pokaže na belu tačku. Milan Mitić, zadužen za VAR-provere, obavestio je Matića da je potrebno da ipak pogleda i sam snimak sporne situacije, što je ovaj učinio i - odlučio da poništi odluku o najstrožoj kazni.

Usledio je nešto "mirniji" deo meča, baš što se prilika tiče, ali na borbenosti niko na tribinama zaječarskog stadiona nije imao šta da zameri akterima utakmice kako se bližio kraj prvog poluvremena. A potom - sjajan gol Vanje Dragojevića. Prvi u seniorskoj konkurenciji.

Vanja Dragojević slavi prvi gol za Partizan u meču sa OFK Beogradom u Zaječaru u 10. kolu Superlige Srbije / FOTO: FK Partizan

Kapiten Partizana se oslobodio čuvara (Despotovskog) u desnom delu napada gostiju, probio se ka šesnaestercu rivala, pa sa ivice kaznenog poslao loptu koja se od prečke odbila u mrežu za 0:1 i euforiju "grobara".

Mogla je prednost da se i udvostruči do odlaska na veliki predah, da odbrane Balše Popovića prilikom šuteva Dragojevića i Vukotića nisu spasile mrežu ekipe koja je decenijama igrala na Omladinskom stadionu na Karaburmi.

Popovićeva odbrana sprečila je i gol Jurčevića i u 48. minutu, kada je Vukotić dobro "produžio" loptu saigraču, a ovaj iskosa zdesna šutrao u dalji ugao, no rukavice golmana domaćih zaustavile su taj udarac.

Probao je da uzvrati ljubimac Zvezdinih "delija", Marko Gobeljić, koji je oštro šutirao nedugo nakon pomenute situacije, a Milošević zaustavio taj udarac, sačuvavši mrežu i Partizanovo vođstvo.

Na novu šansu čekalo se do 59. minuta, kada je Vukotić probao da matira Popovića sa ivice kaznenog prostora - šutirao je previsoko, a nije primetio da levo od njega u "prazan", odnosno nebranjen prostor, utrčava Jovan Milošević, pa bi dodavanje njemu možda dovelo do povoljnijeg epiloga za njihovu ekipu.

Nekako u to vreme počeo je da se umnožava broj situacija u kojima su igrači, što jedne, što druge ekipe, proklizavali po terenu, pa su i ponekad izgledne situacije naprasno to prestajale da budu jer bi se lopti na tlu - pridružio i fudbaler. Uzbuđenja, međuti, nisu izostajala pred golovima. Naročito onog koji je čuvao Balša Popović.

A upravo su njegove dve nove sjajne intervencije, u 71. minutu, sprečile rivala da duplira vođstvo, jer je odbranio i snažan udarac "iz mrtvog ugla", i onaj koji je usledio posle "odbitka".

Posle duže vremena, a i nekoliko izmena za kojima su posegli i Srđan Blagojević i Krunić, OFK Beograd je pripretio u 77. minutu, kada je nepreciznost sa distance bila krivac što je rezultat ostao isti. Ali, na drugoj strani terena, u istom tom minutu - mreža se zatresla.

Bibras Natho, jedan od onih koji su šansu dobili u drugom poluvremenu, omogućio je u kontri Jovanu Miloševiću da postigne svoj šesti ovosezonski gol, i to na asistenciju sa leve strane, posle čega je egzekucija sa ruba peterca bila prevelik zalogaj i za više nego inspirisanog golmana Popovića - 0:2.

Videvši da više nema kud, a da je vremena sve manje, stručni štab domaćih je u igru ubacio i bivšeg napadača Partizana, Stefana Šćepovića, i bivšeg kapitena omladinske selekcije Barselone, Albu. Upravo je on imao odličnu šansu u 89. minutu, a iako mu je Milošević izvrsnom reakcijom odbranio vrlo opasan šut, ispostavilo se, koji trenutak kasnije, da se sve desilo posle ofsajda, pa se pogodak i ne bi priznao, da je postignut.

Na kraju, uz pevanje "grobara", "Partizane, daj i treći gol" meč je priveden završetku bez ispunjenja te želje usled nove Popovićeve bravure - ali i u uz njegov osmeh navijačima rivala i mahanjem prstom u stilu "ništa od toga" - što je bio duhovit način za okončanje ovog duela. Više nego zanimljivog, po mnogo parametara.

OFK Beograd - Partizan 0:2 (0:1) OFK Beograd: Popović - Gobeljić, E. Ado (od 63. Knežević), Đermanović, Despotovski - Momčilović, Cvetković - Diogo Bezera (od 83. S. Šćepović), Šljivić (od 63. Kabić), Prucev (od 74. H. Ado) - Enem (od 83. Alba) Partizan: M. Milošević - Roganović, Milić, Simić, Jurčević - Karabeljov (od 62. Ugrešić), Dragojević - Sek (od 73. Kostić), Vukotić (od 73. Natho), Trifunović (od 89. D. Janković) - J. Milošević (od 89. A. Kostić)

