OBRT! Dušan Vlahović na meti najvećeg evropskog giganta
JUVENTUS i Dušan Vlahović saga se nastavlja.
Nema mnogo prostora Srbin ove sezone u Torinu, ali trese mreže. Na samo pet mečeva, postigao je četiri gola, postao je pravi "džoker" Igora Tudora, ali ono što je do sada zapisano jeste da kada počne utakmicu, ne postiže gol.
Nemaju i dalje previše poverenja u njega čelnici kluba, pa se nadaju novoj prodaji, u januaru mesecu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Podsećanja radi, Vlahoviću ugovor ističe na kraju ove sezone, a za ovakvog napadača bi mogla da bude prava aukcija u junu. Zbog toga, mnogima bi možda moglo da bude i bolje rešenje da ga dovedu u januaru sa simbolično obeštećenje, Juventus svakako želi da se reši velikih troškova jer je poznato da srpski fudbaler ove sezone zarađuje 12 miliona evra na godišnjem nivou.
Njegov odlazak u januaru bi značio 6 miliona evra više u kasi Juventusa, plus obeštećenje.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ono što je čak i u ovom trenutku jasno, Vlahović će napustiti Juventus, da li u junu ili možda u januaru, jedino je pitanje koje se sada postavlja.
Dobro obavešteni novinar "Bilda" Kristijan Falk vidi Vlahovića u Bajernu.
- Bajern ga ima na svojoj listi. Već su ga razmatrali u prošlosti, ali nisu mogli da postignu dogovor. On je napadač po Bajernovoj meri, ono što klub traži", tvrdi Falk.
Pored Bajerna, zainteresovani su i premijerligaški klubovi, poput Mančester junajteda i Čelsija.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
"VLAHOVIĆ JE ŠAMPION": Trenirao Srbina i nahvalio ga kao malo ko!
23. 09. 2025. u 22:31
TO JE TAJ STARI BAJERN: Bavarci dominiraju na krilima neverovatnog Kejna i postavljaju rekorde!
PETAK veče donosi otvaranje 5. kola Bundeslige, a na Alijanc arenu stiže Verder Bremen (20.30). Bajern pod vođstvom Vinsenta Kompanija izgleda moćno – sa maksimalnim učinkom i već 18 postignutih golova, postavljen je novi rekord šampionata i domaćini su orni da napune mrežu gostiju koji imaju jednu od najlošijih odbrana u ligi.
26. 09. 2025. u 07:30
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali su Beograd i Srbija sada bili domaćini brojnim ruskim zvezdama. A tokom tog sportskog spektakla desila se i jedna potpuno neočekivana scena.
26. 09. 2025. u 12:45
POREKLO BREGOVIĆA: "Otac Hrvat, majka Srpkinja, žena muslimanka, na koga je trebalo pucati?"
MUZIČAR Goran Bregović rođen je u Sarajevu, a odrastanje je prema njegovim rečima, bilo teško zbog oca alkoholičara.
26. 09. 2025. u 10:41
Komentari (0)