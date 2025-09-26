Fudbal

OBRT! Dušan Vlahović na meti najvećeg evropskog giganta

Новости онлине

26. 09. 2025. u 11:32

JUVENTUS i Dušan Vlahović saga se nastavlja.

ОБРТ! Душан Влаховић на мети највећег европског гиганта

FOTO: Profimedia

Nema mnogo prostora Srbin ove sezone u Torinu, ali trese mreže. Na samo pet mečeva, postigao je četiri gola, postao je pravi "džoker" Igora Tudora, ali ono što je do sada zapisano jeste da kada počne utakmicu, ne postiže gol. 

Nemaju i dalje previše poverenja u njega čelnici kluba, pa se nadaju novoj prodaji, u januaru mesecu. 

Podsećanja radi, Vlahoviću ugovor ističe na kraju ove sezone, a za ovakvog napadača bi mogla da bude prava aukcija u junu. Zbog toga, mnogima bi možda moglo da bude i bolje rešenje da ga dovedu u januaru sa simbolično obeštećenje, Juventus svakako želi da se reši velikih troškova jer je poznato da srpski fudbaler ove sezone zarađuje 12 miliona evra na godišnjem nivou. 

Njegov odlazak u januaru bi značio 6 miliona evra više u kasi Juventusa, plus obeštećenje.

Ono što je čak i u ovom trenutku jasno, Vlahović će napustiti Juventus, da li u junu ili možda u januaru, jedino je pitanje koje se sada postavlja. 

Dobro obavešteni novinar "Bilda" Kristijan Falk vidi Vlahovića u Bajernu.

- Bajern ga ima na svojoj listi. Već su ga razmatrali u prošlosti, ali nisu mogli da postignu dogovor. On je napadač po Bajernovoj meri, ono što klub traži", tvrdi Falk.

Pored Bajerna, zainteresovani su i premijerligaški klubovi, poput Mančester junajteda i Čelsija.

