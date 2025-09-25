FIFA SE OGLASILA! Međnarodna fudbalska federacija predstavila maskote za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine
Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) predstavila je danas tri maskote za predstojeće Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
Kanadu će predstavljati los "Mejpl", a SAD orao "Klač". Jaguar "Zaju" će biti maskota Meksika.
SP će biti održano od 11. juna do 19. jula 2026. godine. Na SP 2026. će po prvi put u istoriji učestvovati rekordnih 48 reprezentacija.
