FIFA SE OGLASILA! Međnarodna fudbalska federacija predstavila maskote za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine

25. 09. 2025. u 20:30

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) predstavila je danas tri maskote za predstojeće Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Foto: Tanjug/AP

Kanadu će predstavljati los "Mejpl", a SAD orao "Klač". Jaguar "Zaju" će biti maskota Meksika.

SP će biti održano od 11. juna do 19. jula 2026. godine. Na SP 2026. će po prvi put u istoriji učestvovati rekordnih 48 reprezentacija.

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

