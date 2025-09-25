DRAMA U ZVEZDI! Marko Arnautović nagovara saigrača da promeni reprezentaciju
ZANIMLjIVA vest dolazi sa Marakane!
Vezista Crvene zvezde Tomas Hendel na korak je od odluke da zaigra za reprezentaciju Austrije. Prema saznanjima portugalskog portala "Desporto ao Minuto", igrač je već kontaktiran od strane Austrijanaca, a poziv bi mogao da stigne već za naredne reprezentativne obaveze.
Mladi fudbaler, koji je nedavno stigao iz Vitorije Girmarais u Beograd za više od tri miliona evra, ima dvojno državljanstvo, a kontaktirao ga je Sebastijan Predl, pomoćnik Ralfa Rangnika. Kako se navodi, Hendel je veoma blizu pozitivne odluke, što ne čudi s obzirom na to da ima austrijsko poreklo.
Isti izvor navodi da veliku ulogu u ovoj priči igra i klupski saigrač Marko Arnautović. Iskusni austrijski reprezentativac, koji je za nacionalni tim odigrao više od 100 utakmica, aktivno ubeđuje Hendela da prihvati poziv Austrije. Glavni cilj je da zajedno zaigraju na Svetskom prvenstvu 2026. godine, koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku.
U slučaju prihvatanja poziva, Hendel mogao da debituje već u oktobru, u kvalifikacionim mečevima protiv San Marina i Rumunije.
Iako je odigrao tek tri utakmice za Crvenu zvezdu, uz jedan postignut gol, sve ukazuje na to da će Portugal izgubiti talentovanog vezistu, a da će Crvena zvezda u svom timu imati još jednog austrijskog reprezentativca.
