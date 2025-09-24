Fudbal

KAKVA RADOST: Ovako je Marko Arnautović raspametio "delije" kada je dao gol Seltiku na Marakani (VIDEO) (VIDEO)

Новости онлине

24. 09. 2025. u 22:35

Crvena zvezda i Seltik sastali su se u Beogradu u okviru 1. kola Lige Evrope, a na "Marakani" je nastala velika radost posle gola koji je postigao Marko Arnautović.

КАКВА РАДОСТ: Овако је Марко Арнаутовић распаметио делије када је дао гол Селтику на Маракани (ВИДЕО) (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Arena sport

Nakon što je tim iz Glazgova poveo u 55. minutu preko Ihenača, 10 minuta kasnije izjednačenje je doneo reprezentativac Austrije.

On se najbolje u gužvi ispred gola rivala i povratnu loptu koju je poslao Frenkin Tebo Učena je smestio iza leđa Kaspera Šmajhela.

Podsetimo, utakmicu Crvena zvezda - Seltik možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".

