KAKVA RADOST: Ovako je Marko Arnautović raspametio "delije" kada je dao gol Seltiku na Marakani (VIDEO) (VIDEO)
Crvena zvezda i Seltik sastali su se u Beogradu u okviru 1. kola Lige Evrope, a na "Marakani" je nastala velika radost posle gola koji je postigao Marko Arnautović.
Nakon što je tim iz Glazgova poveo u 55. minutu preko Ihenača, 10 minuta kasnije izjednačenje je doneo reprezentativac Austrije.
On se najbolje u gužvi ispred gola rivala i povratnu loptu koju je poslao Frenkin Tebo Učena je smestio iza leđa Kaspera Šmajhela.
Podsetimo, utakmicu Crvena zvezda - Seltik možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
