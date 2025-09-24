Fudbal

ODUŠEVILI SRBIJU! Evo šta su golman i as Seltika uradili na centru Marakane pred meč sa Zvezdom! (FOTO)

Новости онлине

24. 09. 2025. u 21:05

Crvena zvezda i Seltik sastali su se u Beogradu u okviru 1. kola Lige Evrope, a pred taj meč jedna scena je oduševila sve pristune.

ОДУШЕВИЛИ СРБИЈУ! Ево шта су голман и ас Селтика урадили на центру Маракане пред меч са Звездом! (ФОТО)

FOTO: M. Vukadinović

Naime, kako se kiša stuštila na Beograd pred početak ove utakmice, prilično su kisnuli i mališani koji su u pratnji aktera susreta izašli na centar igrališta.

Ali, tamo su nešto sjajno uradili golman Seltika, Kasper Šmajhel i vezista iz Japana, Reao Hatate.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Oni su sklopili dlanove nad glavama dece koji su bili ispred njih, zaštivši ih tako, koliko je bilo moguće, od jake kiše.

Evo i kako je to izgledalo:

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Foto: Printskrin/Arena sport

Podsetimo, prenos utakmice Zvezda - Seltik možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

Bonus video:  ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TENISKI ZEMLJOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!

TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!