ODUŠEVILI SRBIJU! Evo šta su golman i as Seltika uradili na centru Marakane pred meč sa Zvezdom! (FOTO)

Crvena zvezda i Seltik sastali su se u Beogradu u okviru 1. kola Lige Evrope, a pred taj meč jedna scena je oduševila sve pristune.

FOTO: M. Vukadinović

Naime, kako se kiša stuštila na Beograd pred početak ove utakmice, prilično su kisnuli i mališani koji su u pratnji aktera susreta izašli na centar igrališta.

Ali, tamo su nešto sjajno uradili golman Seltika, Kasper Šmajhel i vezista iz Japana, Reao Hatate.

Oni su sklopili dlanove nad glavama dece koji su bili ispred njih, zaštivši ih tako, koliko je bilo moguće, od jake kiše.

Evo i kako je to izgledalo:

Foto: Printskrin/Arena sport

