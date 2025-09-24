ODUŠEVILI SRBIJU! Evo šta su golman i as Seltika uradili na centru Marakane pred meč sa Zvezdom! (FOTO)
Crvena zvezda i Seltik sastali su se u Beogradu u okviru 1. kola Lige Evrope, a pred taj meč jedna scena je oduševila sve pristune.
Naime, kako se kiša stuštila na Beograd pred početak ove utakmice, prilično su kisnuli i mališani koji su u pratnji aktera susreta izašli na centar igrališta.
Ali, tamo su nešto sjajno uradili golman Seltika, Kasper Šmajhel i vezista iz Japana, Reao Hatate.
Oni su sklopili dlanove nad glavama dece koji su bili ispred njih, zaštivši ih tako, koliko je bilo moguće, od jake kiše.
Evo i kako je to izgledalo:
Podsetimo, prenos utakmice Zvezda - Seltik možete uživo da pratite na portalu "Novosti".
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
