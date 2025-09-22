SELTIK HOĆE DA URADI ZVEZDI ONO ŠTO SU ENGLEZI SRBIJI?! Kakav potez Škota pred dolazak u Beograd!

Crvena zvezda i Seltik u sredu igraju meč 1. kola Lige Evrope, a pred tu utakmicu više je nego zanimljivo u gigantu iz Glazgova.

Foto: Profimedia

A on se i odlučio na nesvakidašnji korak.

Nedavno su fudbaleri Engleske odbili da treniraju na Marakani dan pred meč sa Srbijom (a treninzi 24 sata pred utakmicu su, prosto, uobičajena stvar za gostujuće ekipe, kako bi "osetile" teren), a potom su deklasirali "orlove" sa 0:5 u kvalifikacijam za Mundijal.

"Kelti" bi, izgleda, da uzmu taj pelcer.

Naime, uprava Seltika je obavestila prvaka Srbije da nema nameru da trenira na stadionu "Rajko Mitić" dan pred utakmicu u Ligi Evrope.

Tako će u utorak na najvećem sportskom objektu u Srbiji raspored dešavanja biti sledeći:

U 15 časova - konferencija za štampu Crvene zvezde

U 18 - trening Crvene zvezde

U 18.45 - konferencija Seltika

Haos u Seltiku, navijačima puko film!

Iako se (ponovo) ređaju trijumfi zeleno-belih, njegovi navijači su vrlo nezadovoljni.

Tako su u nedelju, u pobedi Seltika nad Partik Tistlom sa 0:4 u četvrtfinalu Škotskog Liga kupa, "osuli drvlje i kamenje" na čelnike kluba, želeći njihove ostavke.

Razlog je, naravno, to što je autsajder (Kairat) sprečio "kelte" da odu u Ligu šampiona, pa ni solidan start u prvenstvu (deoba prvog mesta posle pet kola), ni ovaj Kup-uspeh nisu umirili strasti.

Navijači Seltika / FOTO: Tanjug/AP

Uz povike "Uprava, odlazi!", navijači čuvenog škotskog kluba nisu se smirivali ovog vikenda, posle kog i njima i ekipi sledi dolazak na Marakanu.

A što se tiče samog meča, evo najzanimljivijih detalja:

Sebastijan Tunekti postigao je svoj prvi gol za Seltik (u 46. minutu, asistencija Keleči Ieanačo), što je značajno i za mladog krilnog igrača, ali i za rotaciju pred evropski izazov;

Bendžamin Nigren je asistirao kod prva dva gola (Hjun-Džun Jang u 26. i Lijam Skals u 28. minutu), dokazavši da je jedan od kreativnijih među "keltima";

Luk Mekauan, koji je ušao kao rezerva, postigao je četvrti gol u 79. minutu, čime je dodatno podigao samopouzdanje ekipe Brendana Rodžersa, koji može komotno da rotira igrače bez pada kvaliteta, a to je ključno za "upravljanje umorom" pred utakmicu Lige Evrope;

Luk Mekauen, fudbaler Seltika / FOTO: Tanjug/AP

I, konačno, Kieran Tirni odigrao je ceo meč, a to je pozitivan znak za njegovu kondiciju nakon povreda, i može biti važan faktor u defanzivi protiv Crvene zvezde;

Utakmica Crvena zvezda - Seltik igra se u sredu od 21 sat po našem, srednjeevropskom vremenu, uz prenos uživo na portalu "Novosti".

