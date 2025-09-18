RUSIJA GLEDA I NE VERUJE: Rusi prestigli Srbiju na FIFA rang listi - a ne mogu da igraju međunarodne takmičarske mečeve od 2022!

Najnovije vesti iz fudbala su prilično neverovatne.

FOTO: Tanjug/AP

Jer, ne samo da je fudbalska reprezentacija Srbije pokvarila je plasman na rang-listi Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), već ju je prestigla Rusija. A ruska reprezentacija pritom, zbog rata u Ukrajini, ne može ni da igra međunarodne takmičarske mečeve već četvrtu godinu...

Kako se to desilo?

Najpre treba istaći da FIFA uračunava i prijateljska odmeravanja snaga za koeficijent, odnosno bodove kojima određuje rangiranje nacionalnih selekcija. A kako sve više reprezentacija želi da igra s Rusima revijalne susrete (a Rusi pritom uglavnom ostvaruju pobede), "zbornaja komanda" napreduje na svetskoj listi.

I to toliko, da je prestigla Srbiju.

Naša reprezentacija od danas zauzima 34. mesto, posle pada od dve pozicije, a Rusi su sada tik iznad Srbije, 33, posle skoka sa 35.

Najnovija FIFA rang lista - septembar 2025. godine / Screenshot / FIFA

Srbija ima 1.520,9 bodova jer je ekipa Dragana Stojkovića ovog meseca odigrala dve utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, pobedila je Letoniju sa 1:0 i izgubila je od Engleske sa istorijskih 0:5 u Beogradu.

Rusi su, sa druge strane, na svojoj najboljoj poziciji od 2020, jer su i pored prekida serije trijumfa (što se desilo remijem sa Jordanom, 0:0, nakon čega je usledila pobeda nad Katarom od 1:4) sakupili dovoljno bodova, trenutno 1521,74, da prestignu Srbe.

Njih su, podsetimo, u toj seriji svojih uspeha i pobedili sa 4:0 21. marta 2024.

Srbi - najdraži rival Rusa Uključujući i prethodne nazive države (SFRJ, SRJ, SCG i, konačno, Srbija), naša reprezentacija je najčešći rival Rusa u fudbalu (uključujući i vreme Sovjetskog Saveza).

Te dve ekipe su igrale čak 33 puta, a Rusi/Sojveti mogu da se pohvale bolji učinkom - 19 pobeda, 10 remija, samo četiri poraza, uz gol-razliku 57:31. Posle nas, Rusi su najčešće igrali protiv Šveđana (29 puta), Mađara (28), Turaka (24), Slovaka (23), Grka (22), Francuza (21), Bugara i Nemaca (po 20)...



Kako izgleda najnovija FIFA rang-lista?

Podsetimo, aktuelni evropski šampion Španija preuzela je prvo mesto od aktuelnog svetskog prvaka Argentine. Španci su napredovai za jedno mesto, sada imaju 1.875,37 bodova i prvi put od jula 2014. godine su na čelu liste.

Francuska je takođe napredovala za jednu poziciju i popela se na drugu sa 1.870,92 boda, a Argentina je pala na treću sa 1.870,32.

Engleska je zadržala četvrto mesto, a Portugal je preuzeo peto od Brazila, koji je sada šesti. Holandija i Belgija zadržale su sedmo i osmo mesto, a za po jednu poziciju napredovali su Hrvatska, Italija i Maroko, na devetu, 10. i 11.

Nemačka je pokvarila plasman za tri mesta i zauzima 13. a najviše je napredovala Slovačka, za 10 pozicija i popela se na 42.

FIFA rang-lista, septembar 2025. godine:

1. Španija 1.875,37

2. Francuska 1.862,03

3. Argentina 1.870,32

4. Engleska 1.820,44

5. Portugal 1.779,55

6. Brazil 1.761,6

7. Holandija 1.754,17

8. Belgija 1.739,54

9. Hrvatska 1.714,2

10. Italija 1.710,06

11. Maroko 1.706,27

12. Nemačka 1.704,21

13. Kolumbija 1.692,1

14. Meksiko 1.688,38

15. Urugvaj 1.673,65

16. SAD 1.670,04

17. Švajcarska 1.648,3

18. Senegal 1.645,23

19. Japan 1.640,47

20. Danska 1.627,64

---

33. Rusija 1.521,74

34. Srbija 1.520,9

Ako vas fudbal, ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

