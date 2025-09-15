JEZIVA SCENA: Reprezentativka Amerike se srušila na terenu, meč odmah prekinut (VIDEO)
Američka fudbalerka Savana Demelo (27) nalazi se u stabilnom stanju nakon što se srušila na terenu tokom meča njenog Rejsing Luivila protiv Sijetla u američkoj Nacionalnoj ženskoj fudbalskoj ligi (NWSL), preneo je danas Bi Bi Si (BBC).
Incident se dogodio u nadoknadi prvog poluvremena u nedelju, a Demelo je posle ukazane pomoći na terenu kolima hitne pomoći prebačena u bolnicu. Utakmica, koja je do tada bila bez pogodaka, biće nastavljena naknadno, saopštila su oba kluba.
"Savana je stabilno i svesna, dobija svu potrebnu negu. Naš prioritet je njeno zdravlje i bezbednost", objavila je NWSL na platformi X, dodajući da je liga u stalnom kontaktu sa medicinskim timom Rejsing Luivila.
Demelo je u martu morala da napusti meč protiv FC Beja zbog zdravstvenih problema, a u maju je saopštila da joj je dijagnostikovana Grejvsova bolest i hipertireoza.
