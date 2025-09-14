KO SE OVOME NADAO!? Fudbaler prešao iz Zvezde u Partizan
Novi neočekivani prelazak iz Crvene zvezde u Partizan.
Talentovani bek Danilo Bulatović zamenio je opremu Crvene zvezde za onu iz Teleoptika, filijale Partizana, piše "Meridijan sport".
Bulatović je ponikao u redovima crveno-belih, dok je jednu sezonu proveo na pozajmici u omladincima Zvezdine filijale - Grafičara.
Zanimljivo je da je momak rođen 2007. godine bio u generaciji sa Andrijom Maksimovićem, Veljkom Milosavljevićem, Vasilijem Kostovim, Strahinjom Stojkovićem, Aleksom Damjanovićem, sve sadašnjim i bivšim prvotimcima Zvezde.
Bulatović se najbolje snalazi na poziciji desnog beka, upravo onoj za koju su u Teleoptiku procenili da im je najviše deficitarna.
