KO SE OVOME NADAO!? Fudbaler prešao iz Zvezde u Partizan

Novi neočekivani prelazak iz Crvene zvezde u Partizan.

FOTO: FK Crvena zvezda

Talentovani bek Danilo Bulatović zamenio je opremu Crvene zvezde za onu iz Teleoptika, filijale Partizana, piše "Meridijan sport".

Bulatović je ponikao u redovima crveno-belih, dok je jednu sezonu proveo na pozajmici u omladincima Zvezdine filijale - Grafičara.

Zanimljivo je da je momak rođen 2007. godine bio u generaciji sa Andrijom Maksimovićem, Veljkom Milosavljevićem, Vasilijem Kostovim, Strahinjom Stojkovićem, Aleksom Damjanovićem, sve sadašnjim i bivšim prvotimcima Zvezde.

Bulatović se najbolje snalazi na poziciji desnog beka, upravo onoj za koju su u Teleoptiku procenili da im je najviše deficitarna.

