Fudbal

KO SE OVOME NADAO!? Fudbaler prešao iz Zvezde u Partizan

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 09. 2025. u 09:13

Novi neočekivani prelazak iz Crvene zvezde u Partizan.

КО СЕ ОВОМЕ НАДАО!? Фудбалер прешао из Звезде у Партизан

FOTO: FK Crvena zvezda

Talentovani bek Danilo Bulatović zamenio je opremu Crvene zvezde za onu iz Teleoptika, filijale Partizana, piše "Meridijan sport". 

Bulatović je ponikao u redovima crveno-belih, dok je jednu sezonu proveo na pozajmici u omladincima Zvezdine filijale - Grafičara.

Zanimljivo je da je momak rođen 2007. godine bio u generaciji sa Andrijom Maksimovićem, Veljkom Milosavljevićem, Vasilijem Kostovim, Strahinjom Stojkovićem, Aleksom Damjanovićem, sve sadašnjim i bivšim prvotimcima Zvezde. 

Bulatović se najbolje snalazi na poziciji desnog beka, upravo onoj za koju su u Teleoptiku procenili da im je najviše deficitarna.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja
Panorama

0 0

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja

Indijke spadaju među najlepše žene na svetu i redovno su u samom vrhu na izboru za mis sveta. Primetno je da imaju vitku liniju, čak i u zrelim i poznim godinama, zahvaljujući ishrani i začinima koje koriste. A kad i nabace koji kilogram, Indijke sporovode dijetu koja ne uključuje gladovanje, pad energije i beskrajna odricanja.

13. 09. 2025. u 18:03

SINE, TO SI BIO TI? Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - poslao ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo
Svet

0 0

"SINE, TO SI BIO TI?" Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - "poslao" ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo

UBICI Čarlija Kirka, spekuliše se u SAD, priprema se smrtna kazna, a njegov otac morao je da donese vraški tešku odluku - da nagovori dete da odgovara pred zakonom za svoja nedela. Tome je prethodio razgovor koji ne može da razume i shvati gotovo nijedan roditelj (srećom, više je onih koji takav užas nisu doživeli), ali će zato gotovo svakom roditelju da se "zaledi krv u žilama" od pomisli na taj strašni čas i postavljenog pitanja: "Sine, to si bio ti?"

13. 09. 2025. u 14:46 >> 15:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)