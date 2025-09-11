FSS traži da se utakmica Srbija - Albanija igra van Beograda!

Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su prilično neočekivane.

Naime, srpska kuća fudbala radi na tome da se meč sa Albancima "izmesti" iz Beograda - u Leksovac.



O tome je pričao generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Branko Radujko, za Tanjug.

- Utakmica sa Engleskom bila je razočaravajuća, ne samo u smislu rezultata (0:5), nego u smislu svega što je prikazano. Verovali smo da je duel sa tako velikom fudbalskom silom kao što je Engleska prava prilika da na našem najvećem stadionu ispunjenom do poslednjeg mesta pokrenemo jedan pozitivan talas i obnovimo kult reprezentacije. Prilika je propuštena, ali se od tako velikog patriotskog cilja nikad ne odustaje, - izjavio je "gen-sek" FSS-a.



- Sada je pred nama, za svega tri nedelje, okupljanje za najvažniju utakmicu u kvalifikacijama, za meč sa Albanijom koji će direktno odlučivati ko će u baraž za Svetsko prvenstvo. Ta utakmica je naš apsolutni prioritet u ovom trenutku, mi imamo igrače koji nisu zaboravili da igraju fudbal, igraju u ozbiljnim klubovima, u ozbiljnim ligama, ranije su umeli da obraduju naciju i verujem da to mogu da urade i ovog puta - rekao je Radujko Tanjugu.

Intezivan rad na izmeštanju meča Srbija - Albanija iz Beograda

- Intenzivno radimo na tome da dobijemo saglasnost za promenu lokacije za tu utakmicu, Leskovac je sredina u kojoj se reprezentacija spremala uvek u miru, u kojoj je dočekaana sa bezrezervnom podrškom u izuzetno pozitivnoj atmosferi i u kojoj je zabeležila neke jako važne pozitivne rezultate. Verujem da ćemo u narednom periodu igrati u Leskovcu, naglasio je Radujko.



- Što se tiče selektora Dragana Stojkovića od njega imamo jasna očekivanja, a to je da naš tim odigra na najvišem mogućem novou sa jasnom pobedničkom ambicijom, od prvog do poslednjeg minuta. Posle te utakmice, organi Saveza i Izvršni odbor razmotriće izveštaje sportskog sektora za prethodni period i u skladu s tim donositi odluke iz domene svoje nadležnosti.



Radujko je iskoristio priliku da pohvali rezultate omladinske selekcije predvođene selektorom Gordanom Petrićem i kadetske, koju vodi Igor Matić, osvajače turnira "Ćele Vilotić" u Subotici i jakog turnira u Portu.

- Osvojili su dva prestižna turnira, u konkurenciji vodećih fudbalskih sila, kao što su Portugal i Italija. Pokazali su nam da naš fudbal ima budućnost, da rastu neki budući veliki igrači, zvezde, ja im na tome čestitam u ime FSS i zahvaljujem se na izuzetnim rezultatima - zaključio je Radujko.

Što se tiče Piksijeve ekipe, Srbija pred meč sa Albanijom 11. oktobra ne stoji dobro - i praktično je samo trijumf u o tom meču "vraća u igru" za plasman na šampionat planete (na koji direktno ide samo pobednik grupe, a drugoplasirane selekcije moraju kroz nezgodan, dvodelni baraž).

Eventualni poraz od Albanaca bi maltene tog dana zatvorio mundijalska vrata "orlovima", iako bi teoretske šanse za drugo mesto postojale (ako se u mečevima sa Andorom i Engleskom u gostima, a sa Letonijom kod kuće - skupi pet bodova više nego što će Albanci osvojiti na gostovanju Andori i u Tirani protiv Engleza.)

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 5 5 0 0 13:0 15 Albanija 5 2 2 1 5:3 8 Srbija 4 2 1 1 4:5 7 Letonija 4 1 1 2 2:5 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

