FABRICIO ROMANO OTKRIO! Reprezentativac Srbije potpisao ugovor karijere
Mladi srpski štoper Jan Karlo Simić napustio je Anderleht i potpisao četvorogodišnji ugovor sa saudijskim Al Itihadom, koji će važiti do 2029. godine.
Transfer, prema informacijama Fabricija Romana, iznosi oko 20 miliona evra uključujući bonuse.
Lacio je ostao bez planiranog pojačanja za tim Mauricija Sarija, jer je Simić bio među metama rimskog kluba za januarski prelazni rok.
S druge strane, u Milanu imaju razloga za zadovoljstvo. Kako je Simić ponikao u omladinskom pogonu „rosonera“, italijanski velikan će inkasirati oko četiri miliona evra zahvaljujući procentu od naredne prodaje koji je ranije ugovoren sa belgijskim klubom.
Al Itihad je u poslednjim satima intenzivirao kontakte sa Anderlehtom i brzo postigao dogovor, a završetak papirologije je u toku. Zvanična potvrda transfera očekuje se uskoro.
