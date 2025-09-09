VREDNO PRIZNANJE: Aleksandar Mitrović pred meč sa Engleskom dobio specijalnu medalju

SRPSKI fudbaler Aleksandar Mitrović nagrađen je od strane Fudbalskog saveza Srbije pre utakmice sa Engleskom u kvalifikacijama za Svetsko prvesntvo.

FOTO: M. Vukadinović

Direktor svih reprezentativnih selekcija FSS-a Nenad Bjeković je uručio napadaču Al Rajana specijalnu medalju (tradicionalni poklon koji UEFA šalje da se na prvoj domaćoj utakmici uruči svakome ko odigra 100 mečeva u državnom timu), a Stevan Stojanović je "Mitru" dao specijalni poklon u ime A reprezentacije - uramljena slika na kojoj se on nalazi i piše broj 100.

💯🇷🇸 Povodom 100 odigranih utakmica u dresu Srbije, Aleksandar Mitrović je pre početka susreta sa Engleskom dobio priznanja i poklone od UEFA i Fudbalskog saveza Srbije.



U ime Fudbalskog saveza Srbije poklone i priznanja uručili su mu direktor svih nacionalnih selekcija Nenad… pic.twitter.com/Pexd7Ma3SY — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) September 9, 2025

Podsetimo, predsednik FSS-a Dragan Džajić je Mitroviću uručio plaketu Saveza još na meču s Andorom.

