Fudbal

VREDNO PRIZNANJE: Aleksandar Mitrović pred meč sa Engleskom dobio specijalnu medalju

Časlav Vuković

09. 09. 2025. u 21:19

SRPSKI fudbaler Aleksandar Mitrović nagrađen je od strane Fudbalskog saveza Srbije pre utakmice sa Engleskom u kvalifikacijama za Svetsko prvesntvo.

ВРЕДНО ПРИЗНАЊЕ: Александар Митровић пред меч са Енглеском добио специјалну медаљу

FOTO: M. Vukadinović

Direktor svih reprezentativnih selekcija FSS-a Nenad Bjeković je uručio napadaču Al Rajana specijalnu medalju (tradicionalni poklon koji UEFA šalje da se na prvoj domaćoj utakmici uruči svakome ko odigra 100 mečeva u državnom timu), a Stevan Stojanović je "Mitru" dao specijalni poklon u ime A reprezentacije - uramljena slika na kojoj se on nalazi i piše broj 100.

Podsetimo, predsednik FSS-a Dragan Džajić je Mitroviću uručio plaketu Saveza još na meču s Andorom.

Utakmicu Srbija - Engleska možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

