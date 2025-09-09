VREDNO PRIZNANJE: Aleksandar Mitrović pred meč sa Engleskom dobio specijalnu medalju
SRPSKI fudbaler Aleksandar Mitrović nagrađen je od strane Fudbalskog saveza Srbije pre utakmice sa Engleskom u kvalifikacijama za Svetsko prvesntvo.
Direktor svih reprezentativnih selekcija FSS-a Nenad Bjeković je uručio napadaču Al Rajana specijalnu medalju (tradicionalni poklon koji UEFA šalje da se na prvoj domaćoj utakmici uruči svakome ko odigra 100 mečeva u državnom timu), a Stevan Stojanović je "Mitru" dao specijalni poklon u ime A reprezentacije - uramljena slika na kojoj se on nalazi i piše broj 100.
Podsetimo, predsednik FSS-a Dragan Džajić je Mitroviću uručio plaketu Saveza još na meču s Andorom.
Utakmicu Srbija - Engleska možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
