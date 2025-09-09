Srbija i Engleska igraju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a prenos te utakmice možete uživo da pratite uz portal "Novosti"

Srbija - Engleska 0:3

61' - Samardžić menja Ivana Ilića.

60' - Uskoro nova promena u sastavu Srbije, Lazar Samardžić se sprema da uđe.

59' - Posle više od tri minuta prekida, jer se ukazivala pomoć Andriji Živkoviću (dobro je, nastaviće da igra), meč je nastavljen.

56' - ENGLESKA POSTIGLA NOVI POGODAK! Evo kako su stigli do tri gola prednosti protiv Srbije (VIDEO)

55' - Gordon izgleda udara po licu Živkovića, koji ostaje da leži. Piksi bez reči, sa klupe, gleda šta se dešava...

52' - Gordonov šut sa distance je naše golman odbranio, ali su se onda pred njim našla trojica rivala i štoper Konsa je matirao Petrovića. I on, poput Maduekea, prvi put strelac za nacionalni tim...

51' - Gol, Konsa je strelac, tri razlike za Englesku!

49' - Deklan Rajs dobija loptu sa desnog krila, daje sebi "for" i šutira sa 18 metara. Kao neko ko ima vrlo vrlo precizan udarac - sada je šutirao daleko ispod svojih mogućnosti. Srećom po naše...

47' - Sudija prekida meč nakon što je bez ikakvog faula naša ekipa uzela loptu rivalu. Ali, pao je Morgan Rodžers i Francuzu je to dovoljno da zaustavi akciju Srba...

46' - Drugo poluvreme je počelo! Srbija sa loptom.

Kostić menja Birmančevića na levoj strani, a desnog spoljnjeg Kostu Nedeljkovića menja špic Jović. Dakle, Srbija prelazi na formaciju sa dva napadača.

Izgleda da će dve izmene biti izvršene - Luka Jović i Filip Kostić će igrati u drugom delu meča.

Navijači prilično bučno uzvikuju "Piksi, odlazi!" dok se obe ekipe upućuju ka svlačionicama.

Kraj poluvremena - Srbi gube sa dva razlike, a na odmor odlaze uz šut Vlahovića sa distance (i prilično iznad gola). Više nego zasluženo vođstvo gostujuće ekipe, koja je od prvog momenta kontrolisala zbivanja na igralištu našeg najvećeg stadiona. Srbiji će trebati pravi "preporod" u nastavku ne bi li se vratila rezultatski u "život".

45' - Privode mirno Englezi prvi deo meča kraju. Uz poneku grešku, ali nijednu "skupu". Prilično je nemoćna bila srpska reprezentacija u ovih 45 minuta. Ne može se zameriti igračima na borbenosti, ali...

41' - Spiker moli navijače da "navijaju fer i ne koriste pirotehniku i lasere". Nije to baš naišlo na oduševljenje publike...

39' - Sudija iz Francuske na kratko prekida meč, neko od srpskih navijača koristi laser. Pokazuje Turpan "da se to već drugi put dešava" na ovom meču, i da je oba puta meta bio štoper Konsa. A kada je meč nastavljen, Gordon dobija žuti karton jer je prekršajem s leđa zaustavio Kostu Nedeljkovića.

38' - Morgan Rodžers, 23-godišnjak iz Aston Vile, pokazao je zašto je u veznom redu evropskog vicešampiona - petom je samo produžio loptu Maduekeu koja mu je stizala sa njegove polovine terena, a onda je pomenuti strelac - dao svoj prvi gol za Englesku

37' - Pikford je dodao loptu na desnu stranu, kombinovala su dvojica igrača na sredini terena, a onda Madueke bio proigran kao na treningu, izašao sam pred Petrovića i levicom ga savladao - 0:2.

36' - Novi gol Engleza! Madueke!

34' - Neverovatno da je Kejn ostao potpuno sam, blizu bele tačke, i sa zemlje, bez skoka, glavom poslao loptu u mrežu. Njegov 109. meč - 74. gol...

33' - Gol! Engleska vodi, Kejn je strelac glavom posle kornera s desne strane!

31' - Dugo je trajala priprema za slobodnjak Engleza, a onda je pogođen živi zid. I to u ruku Maksimovića. Uzalud traže penal gosti...

29' - Još jedna šansa! Gordon u kontri šutira, brani Petrović, a potom Kejn biva fauliran na 17 metara. Uz žuti karton za Lukića...

28' - Kakva šansa za Englesku! Madueke se našao oči u oči sa Petrovićem, posle dodavanja Rodžersa, a onda je on u poslednji čas izblokiran od strane srpskog kapitena, Milenkovića, da bi se naš golman i Hari Kejn bacili za loptu, a onda je ona prouhala pokraj gola!

26' - Gordon opet u glavnom planu: probio se po levom krilu između dvojice naših, šutirao iskosa sa oko 15 metara, no dobro postavljeni Đorđe Petrović "boksovao" je loptu i otklonio opasnost.

25' - Ponovo solidan napad gostiju, koji je završio Gordon atraktivnim pokušajem udarca, no to nije bilo kako su se on i njegovi saigrači nadali.

23' - Relativno opasno je bilo, nakon što se Deklan Rajs ubacio u srpski peterac i dobio centaršut s desne strane. Ipak, njegov pokušaj glavom - blokirao je dobrim pozicioniranjem Eraković. Nažalost, naši su ubrzo potom izgubili loptu.

22' - Na polovini prvog poluvremena, statistika kaže: Englezi imaju loptu u svom posedu čak 67% vremena, oba tima su izvela po jedan šut, gosti imaju dva kornera, a Srbi jedan. Englezi su izveli 196 dodavanja, od čega 183 uspešna (93%), a Srbi imaju 62/73 (85%).

20' - Pokušao je sada Vlahović po levom krilu da nadmudri rivale, a njegovo "završno dodavanje" omeo je istračvanjem engleski golman. Probudila se srpska publika, pa glasno viče "Srbija, Srbija!" što je odgovor na ono gostujuće "En-geee-laaand", tako karakteristično za engleske navijače.

19' - Pavlović u izglednoj situaciji za goste interveniše na pravi način. Drugi korner za goste, čiji su se navijači oglasili, a cela Marakana im odmah zviždi

16' - Korner za Srbiju, prvi na meču. Ali, posle udarca s ugla, Nedeljković je s desne strane hteo da centrira, ali je lopta pogodila Rodžersa, pa se oktotrljala pravo u naručje golmana Engleske, Pikforda.

15' - Srbi konačno sa malo dužim posedom lopte, posle početne engleske dominacije.

12' - Šteta. Naši su naterali Engleze da se s loptom vraćaju na svoju polovinu, tu su je izgubili, ali... u situaciji 2-na-2, Vlahović na kraju - ništa nije uradio...

10' - Sve češće Englezi pokušavaju da iza leđa naše odbrane proigraju svoje desno krilo, Maduekea, na kog motri inače ofanzivno opasni Birmančević, ali sada ima mnogo, baš mnogo defanzivnog posla...

8' - Tribine Marakane odjekuju. S jedne se čuje "Kosovo", s druge "Srbija!"...

7' - Kakav povlašćen status imaju Englezi... Vlahović u napadu uklizava ka lopti, stiže do nje, a onda Džejms pada preko njega, i francuski sudija svira prekršaj Srbina. Neverovatno...

6' - Deklan Rajs sa distance upućuje prvi udarac na ovmo meču - nisko, pravo u našeg golamana.

5' - Opsedaju gosti šesnaesteac Srbije. Zasad se dobro brane naši, uz jednu atraktivnu intervenciju Maksimovića.

3' - Birmančević zaustavlja prodor Engleza po desnom krilu (drugi pokušaj). Ali, gostujući tim brzo dolazi u novi posed.

2' - Deklan Rajs je ubacio loptu u šesnaesterac Srbije, gde su bila šestorica njegovih saigrača, ali Vlahović interveniše. Novi posed za Engleze...

2' - Prvu akciju Englezi su započeli na klasično engleski način, dugim dodavanjem. I to golmana (kome je lopta vraćena dirketno s centra) ka Kejnu. Intervenisala je naša odbrana, ali gosti potom kreću u novu akciju. Malo "škripe" ta dodavanja u poslednjoj liniji usled presinga naših, ali ne treba se zavaravati time, u pitanju su istinski asovi Premijer lige... Birmnačević obara Madueka, i gosti će imati slobodan udarac s desnog krila.

1' - Meč je počeo! Finalista prošlog prvenstva Evrope, Engleska, krenuo je sa centra.

20.45 - Sudija Turpan iz Francuske je upoznao kapitene sa onim kako će voditi utakmicu, odlučeno je i ko na kojoj strani terena počinje meč (Srbi napadaju najpre ka golu koji je ispod južne tribine), ali će dvoboj početi tek posle minuta tišine u znak sećanja na Dobrivoja Tanasijevića, veliko ime našeg, ali i engleskog fudbala.

20.44 - Više od dve hiljade engleskih navijača je u "kavezu" između zapadne i južne tribine.

20.42 - Burno je na tribinama, sad engleski navijači zvižde na "Bože pravde". Pa skandiraju svojoj ekipi...

20.41 - Izviždana je himna Engleske, i to prilično....

20.39 - Pogled na stadion "Rajko Mitić" iz vazduha:

20.37 - Oko 40.000 prisutnih na tribinama pozdravlja stručni štab i rezerve, predvođene Mitrovićem, koji su najpre izašli

20.30 - Pre utakmice protiv Engleske, Nenad Bjeković uručuje Aleksandru Mitroviću specijalnu medalju (tradicionalni poklon koji UEFA salje da se na prvoj domaćoj utakmici uruči svakome ko odigra 100 mečeva u državnom timu), a Stevan Stojanović "Mitru" daje specijalni poklon u ime A reprezentacije. Podsetimo, predsednik FSS-a Dragan Džajić je Mitroviću uručio plaketu Saveza još na meču s Andorom.

20.16 - Naši su, kao nekada (samo u malo drugačijoj nijansi, u novim dresovima) - opet plavi:

19.50 - A ovako će nastupiti srpska selekcija:

Postava Srbije za meč sa Engleskom u mundijalskim kvalifikacijama, u Beogradu

19.49 - Evo kako vizuelno izgleda formacija i postava Engleza...

Postava Engleske za meč sa Srbijom u Beogradu

19.46 - Srpska postava protiv Letonije u subotu bila je Petrović - Veljković, Milenković, Pavlović - Živković, Ilić, Lukić, Katai, Kostić - Vlahović, Jović. Sada je formacija drugačija, samo sa jednim napadačem, u odbrani Eraković menja Veljkovića, u veznom redu nema Kostića i Katai, ali su zato tu Nemanja Maksimović, Kosta Nedeljković kao "desni spoljni" i Birmančević koji će špartati po levoj strani.

19.42 - Četiri promene su Englezi napravili u odnosu na tim koji se mučio sa Andorom tokom ovog vikenda. U igri su od prvog minuta Ezri Konsa, Tino Livramento, Morgan Rodžers i Entoni Gordon.

19.40 - Pred vama je i foto-galerija sa lica mesta, našeg fotoreportera Miloša Vukadinovića:

19.31 - Podsetimo, u prošlgodišnjem okršaju na startu EURO 2024, Srbija je izgubila od Engleske, ali joj je "pokazala zube".

19.30 - Srpske rezerve su dva golmana, Rosić i Ilić, te Gudelj, iskusni napadači Jović i Mitrović, te Kostić, Veljković, Babić, Štulić, Račić, Samardžić i Katai. Šansu sa engleske klupe takođe čekaju dva čuvara mreže, Henderson i Traford, kao i Kvansah, Henderson, Eze, Rašfrod, Burn, Spens, Gibs-Vajt, Loftus-Čik, Votkins i Bouven.

19.28 - Engleski sastav za pomenuti meč prvenstva Evrope bio je Pikford, Voker, Stons, Guehi, Tripije, Aleksander-Arnold, Rajs, Saka, Belingem, Foden, Kin, što znači da od te postave sada ne igraju Voker, Stons, Tripije, Aleksander-Arnold, Rajs, Saka, Belingem, Goden i Kin, dakle čak devetorica! "Opstali" su kod Tuhela jedino golman Pikford i Guehi.

19.25 - Prošle godine, na EURO 2024, sastav Srbije je bio: Rajković, Pavlović, Milenković, Veljković, Gudelj, Lukić, Kostić, S. Milinković Savić, Živković, Vlahović, Mitrović.

Od te ekipe, sada ne igraju Rajković, Veljković, Gudelj, Kostić, Sergej M-S i Mitrović, a "zamenili" su ih Đorđe Petrović na golu, Kosta Nedeljković, Strahinja Eraković, Nemanja Maksimović, Ivan Ilić i Veljko Birmančević.

19.20 - Piksi je odlučio da sastav Srbije za meč sa Engleskom bude: Petrović - Nedeljković, Pavlović, Milenković, Eraković - N. Maksimović, Lukić I. Ilić - Birmančević, A. Živković - Vlahović. Za englesku reprezentaciju od prvog minuta igraju Pikford, Džejms, Rajs, Konsa, Guehi, Gordo, Rodžer, Livramento, Anderson, Madueke, Kejn.

19.10 - UEFA je ovaj meč najavila - scenom koja čeka Engleze, prolaskom kroz čuveni tunel Marakane:

Uoči meča (i što je on, uopšte, toliko bitan?)

Srbija bi morala danas da pobedi Englesku. Zvuči pomalo nadrealno, nekome i nadmeno, ali - ako hoće direktno da se plasira na Mundijal iz ove kvalifikacione runde, onda bi, stvarno, morala da je pobedi. Koliko god da je Engleska jaka.

A jaka je, prilično...

A što mora da pobedi? Pa, zato što je Englezi u našoj grupi već "beže" Srbima pet bodova, doduše uz jedan odigrani meč više, a samo pobednik grupe direktno ide na Svetsko prvenstvo 2026.

Drugoplasirani? E, njega čeka težak put, jer će u Evropi biti 12 drugoplasiranih na kraju ovih kvalifikacija, a samo četiri od tih ekipa će na kraju igrati na Mundijalu. No, o tim detaljima, nešto kasnije (ili, prosto, nešto niže u ovom tekstu).

Može li Srbija da pobedi Englesku? Iako to zvuči kao nekakva nemoguća misija, ovakva prilika se možda neće uskoro ponoviti - ne zato što Srbi igraju fenomenalan fudbal, već zato što se Englezi "još traže" pod selektorom Tuhelom, o čemu svedoče i njihova ne baš "mučenja" sa Andorom, ali svakako ne blistave partije.

Ali, jedno je kada Englez ima motivaciju da igra totalnim autsajderom, a drugo kad izađe pred (skoro) punu Marakanu, koja želi samo jedno - da se Englez "položi na pleća".

A da li će to naši i uspeti?

Saznajte uz portal "Novosti".

Šta su Srbi, a šta Englezi, uradili pred ovaj derbi meč?

Podsetimo, Srbija je kao gost pobedila Letoniju, a onda su, takođe u subotu, na teren Vila parka u Birmingemu, pred 42.789 istrčali Englezi i Andora.

Apsolutni autsajder, koji je izgubio samo sa 1:0 na svom terenu od moćne Engleske - nije doživeo debakl na stadionu Aston Vile, kako su mu to mnogi predviđali.

Poraz jeste, ali - ne strašan.

Na kraju je bilo samo 2:0 za Englesku, koja je povela autogolom Garsije u 25. minutu, dok je konačan rezultat u 67. postavio Deklan Rajs.

Engleska reprezentacija voga puta je istrčala na teren sa sledećom startnom postavom: Pikford - Džejms, Guehi, Burn, Luis-Skeli - Anderson, Rajs - Madueke, Eze, Rašford - Kejn, a ušli su još Gordon, Livramento, Rodžers, Konsa, i Gibs-Vajt. Neiskorišćene izmene ostali su golmani Traford i D. Henderson, te Bouven, Dž. Henderson, Loftus-Čik, Spens i Votkins.

Očekivano, selekcija "gordog albiona" je imala ogroman posed lopte, čak 88% vremena, no samo (za njih skromnih) 11 udaraca, od čega u dva okvir gola. Dva šuta, ali neprecizna, imali su gosti iz Andore.

Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 4 4 0 0 8:0 12 Srbija 3 2 1 0 4:0 7 Albanija 4 1 2 1 4:3 5 Letonija 3 1 1 1 2:4 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

