"OČEKUJEMO SVI MNOGO OD KOŠARKAŠA, ALI..." Filip Kostić se nada da će Piksijevi fudbaleri "pogurati" Pešićeve "orlove" na Evrobasketu

Reprezentativac Srbije u fudbalu Filip Kostić izjavio je danas pred utakmicu protiv Letonije da "orlove" očekuje zahtevna utakmica i dodao da ekipa mora da bude strpljiva kako bi došla do pobede.

Foto: Printskrin/Twitter/@FSSrbije

Fudbaleri Srbije igraće u subotu od 15 časova u Rigi protiv selekcije Letonije u utakmici grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.



"Srećan sam što sam ponovo u reprezentaciji. Očekuje nas veoma teška i zahtevna utakmica protiv selekcije koja ima isti broj bodova kao i mi. Spremamo se maksimalno od prvog dana, treba to da pokažemo od prvog minuta. Idemo jako uz poštovanje prema svim protivnicima. Selektor im je Italijan, neće biti lako, moramo biti strpljivi, moramo da verujemo i da se nadamo novoj pobedi, pa tako posle da razmišljamo i o Engleskoj", rekao je Kostić na konferenciji za medije.



On je naveo da prati svaku utakmicu košarkaške reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu koje se održava u Rigi.



"Nadam se da će ponovo obradovati naciju kao i uvek. Očekujemo svi mnogo od njih, ali moramo da se koncentrišemo na nas i to što nas očekuje. Mi igramo pre njih, tako da se nadam da ćemo mi pobediti i nadam se da će oni stići do finala", izjavio je Kostić.

Samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 3 3 0 0 6:0 9 Albanija 4 1 2 1 4:3 5 Srbija 2 1 1 0 3:0 4 Letonija 3 1 1 1 2:4 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

