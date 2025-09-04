ŠPANIJA U ŠOKU! Lamin Jamal kupio devojci Ferari, ona ga ostavila posle 13 dana zbog fudbalera Real Madrida
Sa samo 16 godina, Lamine Jamal se našao u prvom timu Barselone. Nedavno je napunio 18, a već sada je jedan od najboljih na svetu i ozbiljan kandidat za Zlatnu loptu.
Kao šesnaestogodišnjak je zaigrao i za Barselonu i za seniorsku reprezentaciju Španije, a prethodne sezone je blistao kao pokretačka snaga Barselone, sa kojom je osvojio sve osim Lige šampiona.
O Jamalu se puno piše, ipak je to momak koji bi godinama mogao biti najbolji ili među najboljima na svetu, ali jednako privlači pažnju i zbog aktivnosti van terena.
Poznato je da je bio u aferama sa nekoliko mnogo starijih devojaka, da je imao luksuzan rođendan u julu, kada je i upozano bivšu devojku Enca Fernandeza, Niki Nikol.
Argentinka je brzo zaludela Jamala, pa su ubrzo i potvrdili vezu objavljivanjem zajedničkih fotografija. Kasnije je Niki Nikol proslavila i rođendan, a Jamal se "otvorio" s poklonima, pa joj je navodno kupio i Ferari.
Ipak, 13 dana posle zvanične objave veze, počele su priče o raskidu. Iako se do sada ni fudbaler ni pevačica nisu oglašavali povodom ovoga, svi svetski mediji pišu o ovom raskidu.
Čak se navodi da je u sve umešan i novi fudbaler Real Madrida, Argentinac Franko Mastantuono, koji je nedavno stigao iz River Plejta za 45 miliona evra.
Inače, Nikol, čije je pravo ime Nikol Denis Kuko, argentinska je reperka, pevačica i tekstopisac. Poreklom je iz Rosarija, a popularnost u Španiji stekla je singlovima „Wapo Traketero“, „Colocao“, „Mamichula“, „Mala Vida“ i „Marisola“.
