JUVENTUS SLAVI SRBE: Vlahović na asistenciju Kostića doneo pobedu "staroj dami" (VIDEO)

CELO leto je Juventus pokušavao da proda Dušana Vlahovića. U tome bar za sad nije uspeo i čini se da je to sjajno po "staru damu", pošto Srbin blista na startu sezone.

ЈУВЕНТУС СЛАВИ СРБЕ: Влаховић на асистенцију Костића донео победу старој дами (ВИДЕО)

Nakon što je u prvom kolu pogotkom potvrdio pobedu protiv Parme (2:0), u drugoj rundi je njegovim golom klub iz Torina savladao Đenovu sa 1:0.

Ponovo je ovaj 25-godišnji napadač ostao na klupi. Igor Tudor ga je zajedno sa Filipom Kostićem poslao na terenu 62. minutu i ispostavilo se da je Hrvat doneo odličnu odluku.

Igrao se 73. minut kad je krilni fudbaler izveo korner, a Vlahović sjajno skočio i glavom matirao Nikolu Lealija. Ispostavilo se da je ovo bio jedini pogodak na utakmici.

Srbin je ovim jasno poslao poruku da je spreman da rešeta mreže i bude prvi izbor u napadu Juventusa.

"Stara dama" posle dva kola ima šest bodova i u narednoj utakmici igra veliki derbi protiv Intera.

