NOVI SKANDAL U REŽIJI "LALE"! Lalatović isprozivao kolegu: "Ko drugome jamu kopa..."
FUDBALERI Mladosti i Vojvodine odigrali su meč bez golova u Lučanima, a meč sedmog kola Superlige Srbije imao je skandalozan završetak u režiji Nenada Lalatovića.
Malo je nedostajalo da temperamentni stručnjak zabeleži pobedu protiv bivšeg kluba, u prvom duelu nakon povratka ali će morati da se zadovolji bodom.
Kraj meča je obeležio detalj sa rukovanjem njega i trenera novosadskog tima Miroslava Tanjge.
Lalatović je potom bio ljut što mu kolega nije pružio ruku, podsećajući da ga je upravo on prošle sezone kao sportski direktor doveo u Vojvodinu.
- Ja nisam sa Tanjgom u svađi, da mi ne pruži ruku ni pred utakmicu, ni sada da pruži ruku, da čestita. Nisam znao da smo u svađi, tek sad shvatam još više neke stvari, ali ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. Neka zna! - rekao je Lalatović odmah posle meča.
