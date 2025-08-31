Fudbal

NOVI SKANDAL U REŽIJI "LALE"! Lalatović isprozivao kolegu: "Ko drugome jamu kopa..."

Александар Илић
31. 08. 2025. u 08:09

FUDBALERI Mladosti i Vojvodine odigrali su meč bez golova u Lučanima, a meč sedmog kola Superlige Srbije imao je skandalozan završetak u režiji Nenada Lalatovića.

FK Vojvodina

Malo je nedostajalo da temperamentni stručnjak zabeleži pobedu protiv bivšeg kluba, u prvom duelu nakon povratka ali će morati da se zadovolji bodom.

Kraj meča je obeležio detalj sa rukovanjem njega i trenera novosadskog tima Miroslava Tanjge.

Lalatović je potom bio ljut što mu kolega nije pružio ruku, podsećajući da ga je upravo on prošle sezone kao sportski direktor doveo u Vojvodinu.

- Ja nisam sa Tanjgom u svađi, da mi ne pruži ruku ni pred utakmicu, ni sada da pruži ruku, da čestita. Nisam znao da smo u svađi, tek sad shvatam još više neke stvari, ali ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. Neka zna! - rekao je Lalatović odmah posle meča.

