IZDAJA KAKVU FUDBAL NE PAMTI! Arapi "zabili nož u leđa" Aleksandru Mitroviću
SADA je sve jasno!
Ono o čemu se prethodno spekulisalo, sada je i zvanično potvrđeno. Za našeg Aleksandra Mitrovića više nema mesta u redovima Al Hilala.
Odlučili su "plavi" da na spisak igrača za predstojeću sezonu u Saudijskoj Arabiji ne bude ime fudbalera koji ih je vinuo u fudbalske visine.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Nikako reprezentativac Srbije nije zaslužio takav tretman. Pogotovo što je pretprošle sezone bio najbolji strelac i igrač ekipe koja je osvojila šampionsku titulu u Saudijskoj Arabiji i bila gotovo nezaustavljiva.
Dolaskom novog trenera Simonea Inzagija, jasno je predočeno Mitroviću da neće biti prva napadačka opcija.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Zato je i doveden Darvin Nunjez iz Liverpula za 53.000.000 evra, dok će bivši napadač Partizana, Anderlehta, Njukasla i Fulama biti slobodan u izboru nove sredine.
Problem je u tome što Mitrović ima još godinu dana ugovora u Al Hilalu i platu od 25.000.000 evra godišnje što nijedan klub na planeti ne može da mu pokrije.
Ideja je da najefikasniji strelac u istoriji reprezentacije Srbije pronađe što pre nove poslodavce, a razliku u plati bi isplaćivao Al Hilal.
Preporučujemo
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)