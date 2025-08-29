Fudbal

IZDAJA KAKVU FUDBAL NE PAMTI! Arapi "zabili nož u leđa" Aleksandru Mitroviću

Новости онлине

29. 08. 2025. u 06:49

SADA je sve jasno!

FOTO: Profimedia

Ono o čemu se prethodno spekulisalo, sada je i zvanično potvrđeno. Za našeg Aleksandra Mitrovića više nema mesta u redovima Al Hilala.

Odlučili su "plavi" da na spisak igrača za predstojeću sezonu u Saudijskoj Arabiji ne bude ime fudbalera koji ih je vinuo u fudbalske visine. 

Nikako reprezentativac Srbije nije zaslužio takav tretman. Pogotovo što je pretprošle sezone bio najbolji strelac i igrač ekipe koja je osvojila šampionsku titulu u Saudijskoj Arabiji i bila gotovo nezaustavljiva.

Dolaskom novog trenera Simonea Inzagija, jasno je predočeno Mitroviću da neće biti prva napadačka opcija.

Zato je i doveden Darvin Nunjez iz Liverpula za 53.000.000 evra, dok će bivši napadač Partizana, Anderlehta, Njukasla i Fulama biti slobodan u izboru nove sredine.

Problem je u tome što Mitrović ima još godinu dana ugovora u Al Hilalu i platu od 25.000.000 evra godišnje što nijedan klub na planeti ne može da mu pokrije.

Ideja je da najefikasniji strelac u istoriji reprezentacije Srbije pronađe što pre nove poslodavce, a razliku u plati bi isplaćivao Al Hilal.

