"NIKADA NISAM TRAŽIO VLAHOVIĆA!" Alegri demantovao da hoće Srbina u Milanu
Trener Milana Masimilijano Alegri rekao je na konferenciji za medije pred meč Leće - Milan, da nikada od uprave kluba nije tražio da mu dovede Dušana Vlahovića.
- Nikad nisam tražio Vlahovića, on je igrač Juventusa - rekao je Alegri i dodao:
- Razgovarao sam sa klubom o njegovim karakteristikama, ali i o raznim situacijama koje bi mogle da nastanu. Ako dođu igrači sa drugačijim karakteristikama, preduzećemo nešto.
Vlahović je ušao u poslednju sezonu ugovora sa Juventusom, a pominjalo se u poslednjih par dana kako je Milan zagrizao za njega, međutim izgleda da od prelaska u redove "rosonera" nema ništa.
