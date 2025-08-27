LJUDI, ZBOG ČEGA JE KATASTROFA? Vladan Milojević besan na novinare, pomenuo i sudnji dan
CRVENA zvezda je eliminisana u plej-ofu Lige šampiona i sada će morati da ide u drugo po kvalitetu takmičenju Ligu Evrope.
To je teško palo treneru šampiona Srbije Vladanu Milojeviću, što se videlo kada je davao izjavu za Arena sport, a nervozu nije mogao da sakrije ni na konferenciji posle meča.
– Šta je pošlo po zlu? Kad su dali evrogol koji se daje jednom u sto godina. Primate gol u 40. sekundi i u poslednjem minutu, teško je vratiti se, ali jednostavno to je fudbal. Videli smo malo drugačiju stranu fudbala, koju mi nismo želeli, idemo dalje, čeka nas Liga Evrope, analiziraćemo, ali ne mogu ništa da kažem mojim igračima, dali su maksimum. Ako sumiramo ceo meč, da smo imali sve igrače u fit formi, bilo bi drugačije, ali nismo i ne treba da pričamo dalje. To je fudbal – rekao je Vladan Milojević.
Na pitanje da li ovaj rezultat vidi kao neuspeh ili šansu da se pokuša da ostvari proleće u Evropi, Vladan Milojević je odgovorio:
– Možemo da gledamo kako hoćete, ja neću da dajem takve izjave, jer ja, koliko god da vi pišete, ja se sa tim ne slažem, šta to znači da li je uspeh ili neuspeh, da li je katastrofa ili ne, kao da je sudnji dan. Fudbal se igra, idemo dalje, imamo Ligu Evrope, ne treba da se priča da ćemo da igramo polufinale Lige Evrope. Preterano je sa vaše strane. Igraćemo, trudićemo se da napravimo dobre rezultate u Ligi Evrope, kao što smo se trudili i u ostalim grupnim fazama, ali da li je katastrofa? Zašto, fudbal se igra, pa šta?
Nije katastrofa, ali jeste veliki neuspeh za Zvezdu kao klub – konstatovao je novinar Sport kluba.
– Ne slažem se. Po čemu je katastrofa? Vi sve to gledate kroz novac, vi ne pričate ko je kako igrao? Rade je igrao pod injekcijama, da li je njegova karijera bila u pitanji, samo se teži ka nekim ekskluzivama i klikovima, to je normalno, da postavite neko pitanje i čekate nešto negativno. I druge ekipe su ulagale, pa šta? Samo se vrti oko novca fudbal ovde. Ne mislim da je katastrofa. Da li se neko slaže, nije ni bitno, uglavnom, to je moje mišljenje – završio je Vladan Milojević.
