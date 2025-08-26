ISTORIJISKI USPEH! Kairat eliminisao Seltik i izborio Ligu šampiona

Fudbaleri Kairata napravili su veliki uspeh nakon što su penal serije izbacili Seltik iz plej-ofa za Ligu šampiona.

FOTO: FK Crvena zvezda

Nije bilo nijednog gola za 210 minuta, uključujući i produžetke u Almatiju, da bi onda odluka pala na "penal-ruletu".

I tu su igrači Kairata bili veoma sigurni, osim prvog penala koji je skinuo Kasper Šmajhel, ostala tri izvođača bila su sigurna.

Seltik se raspao u penalima, a tragičar je Maeda, koji je najpre u 86. minutu promašio zicer za pobedu, a zatim i odlučujući penal koji je poslao Kairat u prvo ikada učešće u Ligi šampiona.

