VELIKO IME STIGLO U BUNDESLIGU: Vicešampion doveo doskorašnjeg fudbalera Real Madrida

Bivši bek Real Madrida, Lukas Vaskez, zvanično je novo pojačanje Bajer Leverkuzena.

Foto: Profimedia

U ponoć je Fabricio Romano lansirao bombu da Vaskez stiže na Baj arenu. Posle odrađenih lekarskih pregleda i to u tajnosti, prekaljeni bek potpisao je ugovor do 2027. godine.

Bajer je u letnjem prelaznom roku potrošio 141.000.000 evra, a Lukas Vaskez dolazi kao najzvučnije ime.

