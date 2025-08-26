VELIKO IME STIGLO U BUNDESLIGU: Vicešampion doveo doskorašnjeg fudbalera Real Madrida
Bivši bek Real Madrida, Lukas Vaskez, zvanično je novo pojačanje Bajer Leverkuzena.
U ponoć je Fabricio Romano lansirao bombu da Vaskez stiže na Baj arenu. Posle odrađenih lekarskih pregleda i to u tajnosti, prekaljeni bek potpisao je ugovor do 2027. godine.
Bajer je u letnjem prelaznom roku potrošio 141.000.000 evra, a Lukas Vaskez dolazi kao najzvučnije ime.
