KRAJ? Zvezdin defanzivac ide u Englesku, obeštećenje 5.000.000

Александар Илић
Aleksandar Ilić

23. 08. 2025. u 12:53

Crvena zvezda bi nakon revanša sa Pafosom mogla da ostane bez pomoći defanzivca, ali bogatija za pet miliona evra.

Šefild Junajted je spreman da aktivira otkupnu klauzulu za Jung Vu Seola, po kojoj bi Zvezda zaradila 5.000.000 evra. 

Deluje to kao dobar posao s obzirom da je reprezentativac Južne Koreje je stigao na "Marakanu" u januaru 2024. godine za 1.500.000 evra i srpski šampion bi sada mogao dobro da zaradi od njegove prodaje.

Sve će biti jasnije nakon revanš utakmice sa Pafosom koja je na programu u utorak od 21 sat, kada će Zvezda pokušati da nadoknadi gol minusa iz prve utakmice (1:2).

