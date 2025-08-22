LALATOVIĆ OPET U CENTRU PAŽNJE! Crnogorci pokrenuli postupak protiv kontroverznog trenera
U centru pažnje je ovih dana Nenad Lalatović. Najpre zato što se nije na najlepši način rastao sa podgoričkom Budućnosti, a potom i zbog najavljenog preuzimanja lučanske Mladosti.
Ipak, nije završio Lalatović sa "repovima" iz Crne Gore gde je tamošnji Fudbalski savez pokrenuo hitan disciplinski postupak protiv srpskog trenera.
- Dana 18.08.2025. godine u 18:30 časova na Gradskom stadionu u Tivtu nastavljeno je odigravanje utakmice 3. kola 1.CFL, između FK Arsenal i FK Budućnost, koja je dan ranije prekinuta u 52. minutu, zbog ispada električne energije i nemogućnosti napajanja reflektora. Nakon što je utakmica nastavljena i odigrana, po završetku iste, šef stručnog štaba FK Budućnost, Nenad Lalatović, dok se nalazio kod linije šesnaesterca, okrenuo se prema centru igrališta, gde su bile sudije utakmice i uputio im pogrdne reči, a nakon toga nastavio kretanje ka svlačionici - stoji u saopštenju FS Crne Gore.
Još uvek nije jasno da li će i koliko biti Lalatović kažnjen, ali definitivno nema mira ovih dana oko 47-godišnjeg stručnjaka.
