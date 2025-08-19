MILIONI STIŽU NA MARAKANU! Evo koliko će Crvena zvezda zaraditi ako se plasira u Ligu šampiona
Fudbaleri Crvene zvezde od 21.00 na Marakani igraju prvi meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona, gde im je rival šampion Kipra - Pafos.
Zvezda želi da treću godinu zaredom igra u elitnom takmičenju, po drugi put od izmenjenog formata gde se igra ligaški deo.
Pored toga što igranje Lige šampiona predstavlja vrhunac kada je fudbal u pitanju, daje vam priliku da igrate sa najboljima na svetu i odmerite snage s njima, donosi najmanje četiri spektakla u Beogradu, jedna od najvažnijih stvari za Zvezdu je i novac koji je u igri.
Ukoliko uđe u Ligu šampiona, Zvezda će samo za plasman dobiti 18.62 miliona evra, ali to nije sve.
Prošle godine je Zvezda zvanično od UEFA dobila 32,02 miliona evra samo za učešće u Ligi šampiona i rezultate koje je ostvarila, sada bi u slučaju boljih rezultata mogla to i da nadmaši.
Uz dodatni bonus od TV prava i na osnovu UEFA koeficijenta, procenjuje se da će Zvezda samo od plasmana zaraditi tačno 25 miliona evra.
Već je poznato 29 učesnika Lige šampiona, a plej-of će nam doneti poslednjih osam koji će se domći elitnog takmičenja.
Nije Zvezdi svejedno ni koja će ekipa ući u Ligu šampiona, jer novac koji bi mogla da dobije može da varira ukoliko uđe ili ispadne više ekipa sa boljim koeficijentom, zato će navijači crveno-belih priželjkivati da ispadnu Benfika, Kopenhagen, Bodo/Glimt, Briž, jer prema novim promenama u distribuciji novca, učesnici Lige šampiona dobijaju po 320.000 evra za svako bolje rangirano mesto među svim učesnicima.
Takođe, tu je i bonus koji se odnosi na TV prava, gde nažalost Srbija loše stoji na rang listama i procenama vrednosti. Ipak, prema procenama, Zvezda bi za koeficijent trebalo da zaradi oko 2,4 miliona evra, a cifra može da ide gore-dole u zavisnosti od toga da li će ispasti bolje rangirani timovi od Zvezde.
