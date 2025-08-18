LALATOVIĆ NAPUSTIO BUDUĆNOST: Srpski stručnjak nije više trener šampiona Crne Gore
SRPSKI fudbalski trener Nenad Lalatović podneo je ostavku na mesto šefa stručnog štaba podgoričke Budućnosti, prenose večeras crnogorski mediji.
Bivši strateg brojnih srpski klubova napušta Crnu Goru posle poraza od Arsenala u Tivtu (1:0) i ukupno sedam utakmica (četiri u Evropi i tri u prvenstvu) na klupi Podgoričana.
Budućnost će morati da potraži trećeg trenera u sezoni, koja je tek počela, s obzirom na to da je Lalatović došao umesto Ivana Brnovića.
Podsetimo, šampion Crne Gore posle tri kola na šestom mestu na tabeli sa samo tri boda. Savladao je Jezero (2:1), a izgubio od Sutjeske (0:1) i Arsenala (0:1).
