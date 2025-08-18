Fudbal

LALATOVIĆ NAPUSTIO BUDUĆNOST: Srpski stručnjak nije više trener šampiona Crne Gore

Танјуг

18. 08. 2025. u 22:27

SRPSKI fudbalski trener Nenad Lalatović podneo je ostavku na mesto šefa stručnog štaba podgoričke Budućnosti, prenose večeras crnogorski mediji.

ЛАЛАТОВИЋ НАПУСТИО БУДУЋНОСТ: Српски стручњак није више тренер шампиона Црне Горе

FOTO: FK Crvena zvezda

Bivši strateg brojnih srpski klubova napušta Crnu Goru posle poraza od Arsenala u Tivtu (1:0) i ukupno sedam utakmica (četiri u Evropi i tri u prvenstvu) na klupi Podgoričana.

Budućnost će morati da potraži trećeg trenera u sezoni, koja je tek počela, s obzirom na to da je Lalatović došao umesto Ivana Brnovića.

Podsetimo, šampion Crne Gore posle tri kola na šestom mestu na tabeli sa samo tri boda. Savladao je Jezero (2:1), a izgubio od Sutjeske (0:1) i Arsenala (0:1).

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?

KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?