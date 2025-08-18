LALATOVIĆ NAPUSTIO BUDUĆNOST: Srpski stručnjak nije više trener šampiona Crne Gore

SRPSKI fudbalski trener Nenad Lalatović podneo je ostavku na mesto šefa stručnog štaba podgoričke Budućnosti, prenose večeras crnogorski mediji.

FOTO: FK Crvena zvezda

Bivši strateg brojnih srpski klubova napušta Crnu Goru posle poraza od Arsenala u Tivtu (1:0) i ukupno sedam utakmica (četiri u Evropi i tri u prvenstvu) na klupi Podgoričana.

Budućnost će morati da potraži trećeg trenera u sezoni, koja je tek počela, s obzirom na to da je Lalatović došao umesto Ivana Brnovića.

Podsetimo, šampion Crne Gore posle tri kola na šestom mestu na tabeli sa samo tri boda. Savladao je Jezero (2:1), a izgubio od Sutjeske (0:1) i Arsenala (0:1).

