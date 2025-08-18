Fudbal

uživoPRENOS, PARTIZAN - IMT: Novi gol u Humskoj! (VIDEO)

Časlav Vuković

18. 08. 2025. u 18:58

PARTIZAN se nakon nesrećne eliminacije od Hibernijana u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencija okreće obavezama u Superligi Srbije. Crno-beli u 5. kolu dočekuju IMT. Ovu utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: M. Vukadinović

Prvo poluvreme: Partizan - IMT 2:0

33' - Još jednom je Krunić spasao Partizan. Opet je Karamoko imao odličnu priliku i ponovo je golman crno-belih sprečio fudbalera iz Obale Slonovače da postigne gol.

28' - NOVI GOL! Još jednom pogađa Sek. Dobio je loptu na desnoj strani, šutirao je iz teške pozicije, lopta je pogodila Braća i na kraju završila u mreži.

27' - Odlična šansa za goste. Sam ispred Krunića se našao Karamoko, no golman Partizana je ušao u šut fudbaleru IMT-a i uspeo je da ga spreči da izjednači rezultat.

21' - GOL! Vodi Partizan. Milošević je pokušao da dođe do lopte, ona se odbila do Dembe Seka koje šutirao iskosa sa desne strane i uspeo je da savlada Braća.

20' - Prvi žuti karton dobio je Irfan Zulfić. On je vukao Vukotića sa leđa i Aleksandar Živković mu je odmah pokazao karton.

16' - Najbolja prilika do sad na utakmici. Vukotić je poslao sjajnu loptu ka Miloševiću koji je bio u idealnoj poziciji i šutirao je, ali se odlično bacio Bojan Brać i sprečio napadača Partizana da nastavi golgeterski niz.

13' - Novi dobar napad "traktorista". Odbrana crno-belih je dobro reagovala i sprečila je Jovića da postigne gol.

6' - Odlična prilika za IMT. Marko Luković se ubacio u prazan prostor i šutirao je iskosa sa desne strane, no lopte je otišla pored stative.

2' - Prvi udarac uputili su gosti. Zulfić je šutirao sa nekih 15 metara, ali nije to uradio kako je želeo pa nije bilo problema za Krunića da interveniše.

1' - Utakmica u Humskoj je počela, a prvi su sa centra krenuli fudbaleri domaćeg tima.

Sastavi timova:

Partizan (4-2-3-1): Krunić - Roganović, Simić, Đurđević, Jurčević - Karabeljov, Vukotić - Sek, Natho, Trifunović - J. Milošević.

IMT (4-2-3-1): Brać - M. Luković, Batis, Jevtić, Glišić - Kjankalua, Novičić - Krstić, Zulfić, Karamoko - Jović.

Uoči meča:

"Parni valjak" je nakon dve tesne pobede u prvenstvu koje je izvojevao u nadoknadi vremena protiv Železničara (1:0) i Radničkog 1923 (2:1) u prošloj rundi pregazio Napredak u Kruševcu sa 7:2.

Partizan je favorit i protiv "traktorista", ali ostaje da se vidi kako će eliminacija od kluba iz Šktoske uticati na izabranike Srđana Blagojevića, s obzirom na to da su pobedili, a nisu prošli dalje.

Što se tiče IMT-a u prve četiri runde zabeležio je jedan trijumf i to u Novom Pazaru (2:1), dva poraza od Čukaričkog (1:3) i Železničara (1:4), dok je remizirao sa Mladosti (1:1).

Crno-beli u ovu utakmice ulaze kao četvrti na tabeli sa devet bodova, ali treba reći da imaju dve utakmice manje od trećeplasiranog Čukaričkog i jednu od Vojvodine i Crvene zvezde. "Traktoristi" su na poziviji 13 sa četiri boda.

