NAVIJAČI ZVEZDE TRLJAJU RUKE! Stigle sjajane vesti pred Pafos

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak igraju protiv ekipe Pafosa prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona.

Vikend uoči duela protiv Kiprana, sa prvim timom su trenirali Mirko Ivanić i Marko Arnautović.

Kapiten je u nedelju uveče odradio trening i ukoliko ne dođe do nepredviđenih okolnosti biće u startnih 11 Vladana Milojevića u utorak od 21 čas.

Biće to ogromno pojačanje za trenera Zvezde jer se u revanšu sa Lehom značajno osetio Ivanićev izostanak, jer je Poljacima bilo znatno lakše da pariraju na "Rajku Mitiću" bez pritiska igrača takvog kalibra.

Crveno-beli poslednji trening pred utakmicu imaju u ponedeljak od 18 časova, kad će Milojević testirati spremnost Arnautovića, javlja "Sport klub".

Iskusni napadač je odradio trening u nedelju i izvesno je da će se naći na klupi za rezerve, dok je Nemanja Radonjić i dalje u procesu oporavka i šanse da se nađe u protokolu su minimalne.

Utakmicu zbog kartona propuštaju Rodrigao i Krunić, a Milojević će umesto njih na teren od prvog minuta poslati Milosavljevića i Bađa.

