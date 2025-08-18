ŠOK PRED ZVEZDU! Hitno se oglasili iz Pafosa, ogorčeni zbog jedne stvari
PAFOS očekuje najvažniji dvomeč u istoriji kluba protiv Crvene zvezde u plej-ofu Lige šampiona.
Prvi meč je na programu već sutra od 21.00 u prestonici Srbije, ali Kiprani imaju velike probleme koje se ne tiču samog fudbalskog terena.
Naime, generalni menadžer Pafosa, Haris Teoharus, oglasio se povodom spekulacija koje su preplavile medije, a koje sugerišu da je kiparski klub u kontaktu sa Edinsonom Kavanijem, proslavljenim urugvajskim golgeterom.
On je kategorično odbacio takve tvrdnje i istakao da klub nema nikakve veze s navodnim pregovorima.
Prema pisanju više grčkih i kiparskih portala, Pafos je navodno poslao konkretnu ponudu napadaču koji trenutno nastupa za argentinsku Boku Juniors, uz tvrdnje da su pregovori u poodmakloj fazi.
Teoharus je, međutim, jasno stavio do znanja da takvi navodi nemaju nikakvu osnovu u stvarnosti.
U objavi na društvenim mrežama, direktor Pafosa izrazio je zabrinutost zbog sve učestalije pojave izmišljanja transfer vesti, pozvavši na veću profesionalnost u javnom prostoru.
- Fudbal je složen sistem u kojem svi učestvuju – treneri, igrači, zvaničnici, mediji... Kada neko od njih napravi grešku, suočava se s osudom i pritiskom. Ali kada neko iznese potpuno neistinite informacije, šta se onda dešava? Sve brzo padne u zaborav, bez ikakvih posledica. Sledeća senzacija samo prikrije prethodnu laž. Ne bi li bilo vreme da se uvede više ozbiljnosti u način na koji komuniciramo s javnošću", poručio je Teoharus putem Instagrama.
