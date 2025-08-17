FUDBALSKI REPREZENTATIVAC SRBIJE PROMENIO ZEMLJU: Tamo uopšte nema malih ugovora!

Najnovije vesti iz sveta fudbala su prilično zanimljive.

Foto: Profimedia









"Fudbalski klub Al-Ahli objavljuje potpisivanje ugovora sa srpskim veznim igračem Nemanjom Maksimovićem (30 godina) iz grčkog kluba Panatinaikos", stoji u objavi kluba iz Dubaija na društvenoj mreži "X", bez detalja o dužini ugovora.

🇷🇸 Nemanja Maksimović je novi fudbaler 🇦🇪 Šabab Al Ahlija. ✍🏻 pic.twitter.com/AFCD8LfCMp — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) August 17, 2025

Reprezentativac Srbije i svetski omladinski prvak sa Novog Zelanda je u redove šampiona Emirata stigao iz Panatinaikosa, u koji je stigao prošlog leta iz Hetafea.

Ranije je igrao i za Valensiju, Astanu i Domžale.

