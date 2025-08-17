FUDBALSKI REPREZENTATIVAC SRBIJE PROMENIO ZEMLJU: Tamo uopšte nema malih ugovora!
Najnovije vesti iz sveta fudbala su prilično zanimljive.
"Fudbalski klub Al-Ahli objavljuje potpisivanje ugovora sa srpskim veznim igračem Nemanjom Maksimovićem (30 godina) iz grčkog kluba Panatinaikos", stoji u objavi kluba iz Dubaija na društvenoj mreži "X", bez detalja o dužini ugovora.
Reprezentativac Srbije i svetski omladinski prvak sa Novog Zelanda je u redove šampiona Emirata stigao iz Panatinaikosa, u koji je stigao prošlog leta iz Hetafea.
Ranije je igrao i za Valensiju, Astanu i Domžale.
