FUDBALSKI REPREZENTATIVAC SRBIJE PROMENIO ZEMLJU: Tamo uopšte nema malih ugovora!

17. 08. 2025. u 22:31

Najnovije vesti iz sveta fudbala su prilično zanimljive.

Foto: Profimedia


 Srpski fudbaler Nemanja Maksimović potpisao je za Šabab Al Ahli, saopštio je danas klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. 


"Fudbalski klub Al-Ahli objavljuje potpisivanje ugovora sa srpskim veznim igračem Nemanjom Maksimovićem (30 godina) iz grčkog kluba Panatinaikos", stoji u objavi kluba iz Dubaija na društvenoj mreži "X", bez detalja o dužini ugovora.

Reprezentativac Srbije i svetski omladinski prvak sa Novog Zelanda je u redove šampiona Emirata stigao iz Panatinaikosa, u koji je stigao prošlog leta iz Hetafea.

Ranije je igrao i za Valensiju, Astanu i Domžale. 

