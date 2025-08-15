SUPERLIGA SRBIJE: Zvezda gostuje u Lučanima, Partizan dočekuje "traktoriste"

Od danas do nedelje igraju se mečevi petog kola Superlige Srbije, a u centru pažnje su večerašnje gostovanje Crvene zvezde lučanskoj Mladosti, kao i duel između Partizana i IMT-a koji je na programu u ponedeljak u Humskoj.

Osmostruki uzastopni šampion Zvezda posle tri pobede iz tri odigrana meča ima najteži ispit do sad jer će u goste Mladosti koja joj je prošle sezone "otkinula" dva boda na "Marakani".

Za Zvezdu ova utakmica dolazi četiri dana pred duel sa Pafosom u plej-ofu Lige šampiona, pa će sigurno domaćin i tu tražiti šansu.

Partizan će samo četiri dana posle igranja produžetaka sa Hibernijanom u Škotskoj i eliminacije iz Evrope dočekati IMT i pokušaće da nastavi niz pobeda na startu sezone. Izabranicima Srđana Blagojevića će sa psihološkog aspekta sigurno ovo biti najteža utakmica u dosadašnjem delu sezone.

Uz Zvezdu i Partizan, maksimalan učinak na startu sezone ima i Vojvodina, koja posle tri pobede u nizu u subotu dočekuje povratnika u elitu Javor i želi da održi korak sa "večitima".

Raspored 5. kola: Danas: Čukarički - Spartak, Mladost - Crvena zvezda. Sutra: Novi Pazar - Radnik, Vojvodina - Javor. Nedelja: TSC - OFK Beograd, Radnički Kragujevac - Napredak, Železničar - Radnički Niš, Partizan - IMT.

