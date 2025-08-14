Fudbal

BITAN POTPIS NA "KARAĐORĐU": Vojvodina prebrinula važnu stvar

Новости онлине

14. 08. 2025. u 14:25

Fudbaler Vojvodine Dragan Kokanović produžio je ugovor do leta 2029. godine, saopštio je danas klub iz Novog Sada.

БИТАН ПОТПИС НА КАРАЂОРЂУ: Војводина пребринула важну ствар

FOTO: A. Ilić


Kokanović (23) je ponikao u Vojvodini, a igrao je na pozajmicama u Kabelu i ekipi Mladost GAT.


"Osećam se fantastično. Želim da se zahvalim predsedniku Dragoljubu Zbiljiću i šefu stručnog štaba Miroslavu Tanjgi na ukazanom poverenju. Ja ću dati sve od sebe da to opravdam na terenu i da budem što bolji u novoj sezoni. Čast mi je što sam potpisao novi ugovor, jer je Vojvodina moj klub i moja kuća", rekao je Kokanović, preneo je zvanični sajt kluba.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

