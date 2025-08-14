BITAN POTPIS NA "KARAĐORĐU": Vojvodina prebrinula važnu stvar
Fudbaler Vojvodine Dragan Kokanović produžio je ugovor do leta 2029. godine, saopštio je danas klub iz Novog Sada.
"Osećam se fantastično. Želim da se zahvalim predsedniku Dragoljubu Zbiljiću i šefu stručnog štaba Miroslavu Tanjgi na ukazanom poverenju. Ja ću dati sve od sebe da to opravdam na terenu i da budem što bolji u novoj sezoni. Čast mi je što sam potpisao novi ugovor, jer je Vojvodina moj klub i moja kuća", rekao je Kokanović, preneo je zvanični sajt kluba.
