Fudbal

UZALUD PISALI ŽALBU! UEFA zabranila da Kristal Palas igra u Ligi Evrope, evo šta čeka engleski klub!

Танјуг

11. 08. 2025. u 13:38

SUD za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani odbio je žalbu Kristal Palasa na odluku Evropske fudbalske unije (UEFA), pa će engleski klub na jesen ipak igrati u Ligi konferencija umesto u Ligi Evrope.

Foto: EPA-EFE/ANDY RAIN

Kako je saopšteno, CAS je potvrdio odluku UEFA jer je dokazano da u vlasničkoj strukturi engleskog kluba učestvuje i Džon Tekstor, većinski vlasnik francuskog Liona. Pošto je Lion već obezbedio igranje u Ligi Evrope naredne jeseni, CAS smatra da je opravdana odluka UEFA da dva kluba sa istom vlasničkom strukturom ne mogu da učestvuju u istom takmičenju zbog sukoba interesa. 

"Orlovi" su u maju osvojili FA Kup, što im je bio prvi trofej u klupskoj istoriji. Osvajanjem pehara po pravilima su obezbedili mesto u Ligi Evrope, ali će posle svega morati da se zadovolji igranjem u najmlađem i najslabijem kontinentalnom takmičenju. 

UEFA je saopštila da će umesto Kristal Palasa u Ligi Evrope igrati Notingem Forest.

Podsetimo, klub iz južnog Londona je u nedelju u finalu Komjuniti šild kup pobedio aktuelnog šampiona Engelske, ekipu Liverpula.

