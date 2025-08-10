KAKAV ŠOK U ENGLESKOJ: Liverpul ostao bez Komjuniti šilda, južni London slavi istorijski trofej (VIDEO)

Liverpul se nadao da će novu sezonu, posle titule u Premijer ligi, otvoriti novim trofejem, ali je Kristal Palas taj koji je osvojio Komjuniti šild, i to posle revije golova, a onda i izvođenja penala.

FOTO: Tanjug/AP

Liverpulove novajlije su se rano upisale u strelce, najpre Ekitiek u 4. (na asistenciju Virca)...

... a potom Frimpong u 21. minutu (na potpuno iznenađenje rivala...

... no između ta dva pogotka Pasov Mateta je precizno izveo penal i najavio da neće sve ići na Vembliju kako su se Crveni nadali.

To je potvrdio i Sar golom za 2:2 u 77. minutu, posle čega se i došlo do pomenutog izvođenja jedanaesteraca.

A kakako su Salah i Mek Alister na startu promašili (potom i Palasov Eze), a u četvrtoj seriji i treći Liverpulov igrač, Eliot, njegov rival je dobio dve šanse da ostvari pobedu.

Prvu je prokockao Borna Sosa, a nekon preciznog udarca Soboslaja, konačnh 3:2 sa "bele tačke" postavio je rezervista Kristal Palasa, Deveni - za istorijski trofej njegovog kluba.

Ako je za utehu ekipi s Enfilda, u poslednjih 15 godina se nije desilo da ko osvoji Komjuniti šild uzme titulu Premijer lige, pa će Crvenima utoliko biti "lakše" u odbrani trona.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“