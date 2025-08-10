Fudbal

HTELA GA JE ZVEZDA, ODABRAO SERIJU B: Miljenik "delija" ostaje u Italiji

Александар Илић
Aleksandar Ilić

10. 08. 2025. u 17:13

NAKON dolaska Marka Arnautovića govorilo se u medijima da bi mogao da usledi i veliki povratak Darka Lazovića na "Marakanu", međutim...

Foto: EPA-EFE/VASSIL DONEV

Nekadašnji reprezentatitvac Srbije je slobodan igrač posle šestogodišnje epizode u Veroni, a karijeru bi mogao da nastavi u Seriji B.

Venecija koja je ispala iz Serije A mu nudi jednogodišnji ugovor uz mogućnost automatskog produžetka na još 12 meseci u slučaju povratka u elitni rang, prenose tamošnji mediji.

