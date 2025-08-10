Fudbal

BORJAN IMA MOLBU ZA ZVEZDAŠE! Ovo treba da uradite pred utakmicu sa Lehom

Новости онлајн

10. 08. 2025. u 13:50

Nakon šest sezona na Marakani, otišao je u Slovan iz Bratislave. Sada braniz za Al Rijad.

БОРЈАН ИМА МОЛБУ ЗА ЗВЕЗДАШЕ! Ово треба да урадите пред утакмицу са Лехом

FOTO: FK Crvena zvezda

Borjan međutim, nije zaboravio bivši klub koji igra revanš 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Leha iz Poznanja.

- Ćao Zvezdaši, dođite u utorak da podržimo ekipu. Istok i zapad u crvenim majicama. Sever i jug u belim majicama, vidimo se na Marakani - poručio je Borjan.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Crveno-beli, podsetimo, imaju prednost od 2 gola nakon pobede 3:1 u Poljskoj. Prođu li u plej-of igraće sa boljim iz dvomeča Pafos – Dinamo Kijev. Kiprani imaju prednost od 1:0 iz prvog susreta. Zvezda će ove jeseni svakako igrati u nekom evropskom takmičenju ligašku fazu.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju