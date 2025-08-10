BORJAN IMA MOLBU ZA ZVEZDAŠE! Ovo treba da uradite pred utakmicu sa Lehom
Nakon šest sezona na Marakani, otišao je u Slovan iz Bratislave. Sada braniz za Al Rijad.
Borjan međutim, nije zaboravio bivši klub koji igra revanš 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Leha iz Poznanja.
- Ćao Zvezdaši, dođite u utorak da podržimo ekipu. Istok i zapad u crvenim majicama. Sever i jug u belim majicama, vidimo se na Marakani - poručio je Borjan.
Crveno-beli, podsetimo, imaju prednost od 2 gola nakon pobede 3:1 u Poljskoj. Prođu li u plej-of igraće sa boljim iz dvomeča Pafos – Dinamo Kijev. Kiprani imaju prednost od 1:0 iz prvog susreta. Zvezda će ove jeseni svakako igrati u nekom evropskom takmičenju ligašku fazu.
