"KAKO JE UMRO I ZBOG ČEGA?!" Salah isprozivao po UEFA zbog rata Izraela i Palestine

EVROPSKA fudbalska federacija UEFA juče se na društvenim mrežama oprostila od reprezentativca Palestine Sulejmana AL-Obeide.

"Palestinski Pele", kako mu je bio nadimak ubijen je u sredu u izraleskom napadu dok je čekao pomoć za hranu u Gazi.

- Zbogom Sulejmanu Al-Obeidu, "palestinskom" Peleu". Talenat koji je davao nadu bezbrojnoj deci čak i u najtežim vremenima, napisala je UEFA juče uz fotografiju ubijenog fudbalera.

Odmah potom usledile su brojne kritike na društvenim mrežama zbog toga što UEFA nije objasnila način na koji je poginuo.

Jedan od onih koji su se takođe oglasili bio je i Mohamed Salah. Egipćanin je citirajući njihovu objavu postavio nekoliko pitanja.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

- Recite nam kako je umro, gde i zašto - napisao je Salah na Tviteru.

Inače, prema informacijama Palestinskog nogometnog saveza, Izrael je u dosadašnjim napadima ubio 321 osobu koja je radila u nogometnoj zajednici ove države.

