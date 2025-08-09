Fudbal

TRAGEDIJA! Poginuo čuveni fudbaler, oglasila se i UEFA

Александар Илић
09. 08. 2025. u 08:08

TUŽNE vesti pogodile su svet fudbala.

Foto: Pixabay

Nekadašnji reprezentativac Palestine Sulejman Obeid, zvani Pele, poginuo je u Gazi dok je čekao u redu za dobijanje humanitarne pomoći, saopštio je FS Palestine.

Imao je 43 godine. Prema izveštaju, on je 321. osoba iz sveta fudbala koja je izgubila život od kad je počeo poslednji sukob sa Izraelom u pojasu Gaze, a treći fudbalski reprezentativac, posle Mujina Al-Magribija i Mohameda Barakata, koji su poginuli prošle godine.

Obeid je 24 puta bio reprezentativac Palestine, a od 2015. nastupao je za FK Gaza. Tri sezone zaredom bio je najbolji strelac lige, važi za legendu ovog kluba koji nije želeo da napusti i kad je 2022. ispao u drugu ligu.

