TRAGEDIJA! Poginuo čuveni fudbaler, oglasila se i UEFA
TUŽNE vesti pogodile su svet fudbala.
Nekadašnji reprezentativac Palestine Sulejman Obeid, zvani Pele, poginuo je u Gazi dok je čekao u redu za dobijanje humanitarne pomoći, saopštio je FS Palestine.
Imao je 43 godine. Prema izveštaju, on je 321. osoba iz sveta fudbala koja je izgubila život od kad je počeo poslednji sukob sa Izraelom u pojasu Gaze, a treći fudbalski reprezentativac, posle Mujina Al-Magribija i Mohameda Barakata, koji su poginuli prošle godine.
Obeid je 24 puta bio reprezentativac Palestine, a od 2015. nastupao je za FK Gaza. Tri sezone zaredom bio je najbolji strelac lige, važi za legendu ovog kluba koji nije želeo da napusti i kad je 2022. ispao u drugu ligu.
MILAN ĐURICA: "Plasman u Ligu šampiona je siguran!" (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
08. 08. 2025. u 14:30
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)