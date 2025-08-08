PARTIZAN JE OŠTEĆEN: Javio se bivši srpski sudija i objasnio kako su arbitri "pogurali" Hibernijan

Bivši srpski sudija Zdravko Jokić smatra da je Partizan oštećen na meču protiv Hibernijana u Beogradu.

Poraz Partizana od Hibernijana (0:2) u meču evropskih kvalifikacija izazvao je mnogo buke, posebno zbog nekoliko sudijskih odluka. Jedan od onih koji su stali u odbranu crno-belih jeste i bivši srpski sudija Zdravko Jokić, koji smatra da je tim iz Humske oštećen.

Prvi momenat koji je izazvao buru bila je odluka glavnog sudije da u 34. minutu pokaže drugi žuti, odnosno crveni karton Vukašinu Đurđeviću. Jokić smatra da je ta odluka bila preterana i da glavni arbitar nije bio siguran dok ga pomoćnik nije “pogurao” ka isključenju.

- Mislim da je preterana odluka i da je praktično sudiju u nevolju doveo njegov pomoćni sudija, koji je izazvao njegovu reakciju. Nije bio spreman odmah da da drugi žuti, ali je nakon podignute zastavice prihvatio njegovu procenu. Pomoćni sudija je digao zastavicu nekoliko metara kasnije. Vidite ruku koja se odvaja i koja ne sprečava igrača. On pada posle tri koraka. Kažemo da drugi žuti karton mora da bude toliko ubedljiv da nema diskusije. Mogao je samo da dosudi prekršaj, da je imao samopouzdanje - rekao je Jokić za TV Arena sport.

Druga sporna situacija desila se u drugom poluvremenu kada je dosuđen penal za škotski tim nakon VAR konsultacije. Glavni sudija Faruđa odluku je doneo na osnovu saveta VAR arbitra Krisa Kavana.

- Pogledajmo ispočetka. Gledaocima i kolegama sudija objasnio bih gde sudije greše. Pogledajte, sudija gleda izvođača, a učimo ih da kada imaš četvrtog sudiju, pomoćnog, VAR vezu i komunikaciju, ne bi trebalo da ti gledaš da li je sudija pomerio loptu, na to će te upozoriti saradnik. Glavna opasnost je kazneni prostor. Dalje, da li je on uopšte dobro video ovu situaciju? Nije ni gledao - istakao je Jokić, pa dodao:

- Gledajmo fudbalski – igrač Partizana ima ruke oko tela protivnika, ali kapiten Partizana gura svog igrača na protivnika i taj gurnuti igrač ruši protivnika. Ako hoćemo strogo da gledamo, igrač je držan i oboren. Ali, kako je došlo do toga? Jedan sudija će pogledati kako je izazvana ta situacija, a drugi će dosuditi penal. Ako se pozovemo na instrukcije koje su UEFA pravila, može da bude kazneni udarac.

Ipak, konačnu ocenu jučerašnjeg suđenja Jokić ne ocenjuje pozitivno.

- Dobio bi od mene negativnu ocenu zbog drugog žutog kartona. Penal ima momenata kod kojih zavisi odluka od shvatanja igre sudije, da li razume igru i to kako je došlo do toga. Ali drugi žuti karton je greška, zaista - zaključio je iskusni arbitar.

